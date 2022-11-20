張忠謀：跟許多別的國家領袖見過面 成果相當圓滿

由泰國主辦的本年度「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC Economic Leaders' Meeting, AELM），於19日台北時間午間圓滿結束。我國由台積電（2330）創辦人張忠謀擔任領袖代表，全程與會並傳達我國理念立場，與會過程順利，圓滿達成任務。張忠謀說，他覺得很愉快，而且也跟許多別的國家領袖見過面，成果相當的圓滿。

張忠謀19日晚間於泰國曼谷召開國際記者會，說明此次與會成果並接受記者提問。有關媒體詢及與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）會面，雙方互動及談論議題，張忠謀說，他跟賀錦麗副總統見面非常的愉快，其實他們在昨天就已經見面，當時雙方也稍微講了幾句話，雙邊會談則是在今天，也一起照相，賀錦麗對於晶片特別有興趣，也提到非常歡迎台積電在亞利桑納州設廠。

張忠謀提及，他們已經請到美國商務部長到亞利桑納州參加12月6日的開幕典禮，也邀請許多跟台積電有商務關係的企業，也就是所稱的TSMC Grand Alliance大聯盟，這大聯盟包括了客戶、智慧財產的提供者，以及許多的供應商等。此外，賀錦麗表示非常高興與他會面，同時也重申美國幫助台灣的決心等。

媒體詢及領袖代表是否有與習近平主席見面打招呼，或是在閉門的領袖會議中，雙方有交流的機會？張忠謀表示，他跟習近平的確有互動，昨天上午，習主席到休息室時，雙方互相問好，他恭喜習主席20大的成功，習主席則提到四年以前曾在巴布亞紐幾內亞與他問候。他也跟習主席談到去年曾動過一次髖關節手術，習主席回應他現在看起來氣色很好，「有這樣的互動」，「都是很愉快、很客氣的互動」。

媒體亦問及此次峰會成果是否比2018年進步或有所突破。張忠謀認為，這很難比較，兩次峰會都滿完美，這次見到與碰到的人的確較2018年多，此次21個領袖及領袖代表，一半以上都有見到並交換意見，這個部分是比2018年多。

有關媒體詢及對APEC達成一致領袖宣言的看法，張忠謀說，與會者能夠一致同意領袖宣言，這是本屆APEC會議的一大成果。

有關透過參加APEC會議及與各國領袖見面，對台灣而言，是否有助於舒緩區域的緊張情勢與競爭? 張忠謀表示，是有幫助，他認為此次會議中很多領袖都表達了對地區和平與穩定的強烈期待。

張忠謀曾提過在美國設廠成本較高，媒體詢問有關在亞利桑納州擴廠將面臨挑戰的看法。他回應說，現在仍然認為在美國的成本比在台灣高，依照經驗至少高50%，但這並不排斥台積電將部分產能移到美國去，這其實只是台積電相當小的一部份，我們移到美國的產能，可以說在美國無論哪個公司之中都是最先進的，這對美國非常重要，也非常需要。

媒體詢及領袖代表對於泰國政府主辦2022 APEC的評價，張忠謀表示，他對泰國政府為今年APEC會議所做的努力印象深刻，也非常感謝泰方的盛情款待。

對於在會議中是否有與其他領袖針對台海和平相關議題交換意見。張忠謀表示，他雖然並沒有特別提起這個問題，但是許多領袖都已經表達他們對這個地區和平與穩定的希望，他認為這點應該是沒有什麼疑問。

有關媒體問及領袖代表與習近平主席互動時，有無表達對台海穩定的關切或總統想傳達的訊息，張忠謀指出，這是兩個分開的問題。首先，他跟習主席就是問好，以及剛剛所說明的互動，沒有談到其他的。第二個問題跟這個是沒有關係的，蔡總統要他傳達的，他都已經做到了，在他的兩篇演講中，他就已經完全傳達蔡總統要他傳達的訊息。

對於台積電未來是否規劃於東南亞或APEC地區進行進一步合作，張忠謀表示，台積電考慮了很多地方。事實上台積電在亞利桑那州設廠，美國是APEC會員國；台積電也已經在日本建廠，日本也是APEC會員國。當然台積電也有可能考慮其他地方，但他現在不會談論具體細節。

媒體問及領袖代表與日本岸田首相會談時，針對台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）一事，對日本政府在加入的程序當中有無什麼期待。張忠謀回應，要加入CPTPP，需要所有現在的會員同意，當然我們希望每一個會員都同意我們加入CPTPP，因為需要每一個會員都同意，所以他當然希望所有的會員都能同意。

有媒體詢問當美國國家利益與台灣或台灣企業利益，若產生不一致或甚至衝突時，台灣或台灣的企業可以如何應處。領袖代表表示，這個問題，應該是由台灣政府來回答。這個問題背後的假設很多。他認為，在國際上，共同利益是一個非常重要的考量因素，而不只是共同語言或共同文化等。假如兩國之間共同利益被違反了，那應該是由政府來決定，他只是APEC的代表，無法回答此問題。

針對有關日本岸田首相高度讚許台積電與日本半導體的各項合作，並尋求進一步與台灣半導體企業的合作。張忠謀說，他相信岸田首相相當滿意現在台積電與日本的合作關係。台積電跟日本的合作，不只是工廠，還有在技術研發方面的合作。事實上，岸田首相親自對他表示滿意，也相當欣賞現在台積電與日本合作的情形。