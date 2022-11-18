亞洲金牛獎揭曉 智匯保經奪超級金牛獎、數位轉型獎

最具亞太區代表性的企業榮譽獎項「亞洲金牛獎(Golden Bull Award)」，揭曉今年度獲獎企業，年僅三歲的智匯保經，以最年輕的黑馬之姿，不但拿下「數位轉型獎」，更勇奪「超級金牛獎」等兩項最頂尖榮譽的肯定。

智匯保經執行長林健裕指出，智匯保經成立至今三年，在疫情最艱困的時刻，智匯的人力和業績可以數倍的翻轉，其中一項也必須歸功於一開始力推數位轉型。而金牛獎今年增設了數位轉型獎，智匯能夠獲得這項獎項，是最大的榮譽和肯定。

林健裕表示，智匯透過多項科技系統的導入，以因應新興市場趨勢、客戶多變需求和業務挑戰，未來智匯也會持續努力推動數位轉型，期待能擁有更高的服務效率，來服務同仁和所有的客戶，打造更好、更保險的美好生活。

代表智匯受獎「超級金牛獎」的創辦人王怡仁董事長，在感言中特別感謝主辦單位評審團對智匯保經的肯定。他說，智匯創立初期，即面臨疫情的衝擊，但這三年來腳步未歇、信心未損，業績、人力反而正向成長，成果一年比一年亮眼，徹底實踐「客戶好、同仁好、自然就會好」的企業理念。

而智匯的精神更符合金牛獎的象徵，因為「我們是耕田的牛，不是作秀的馬」，實紮實打的智匯保經未來ㄧ定會有更優秀的表現。

在亞太地區備受國際企業家認同的金牛獎，是一個具多國地區性肯定的榮耀獎項。今年亞太地區共有2,183家企業參選，有150家左右的台灣企業進入提名，經嚴格審核後僅約20家優秀台灣企業獲得肯定。

而榮獲最高榮耀「超級金牛獎」的僅有四家企業，智匯保經僅僅成立三年即獲頒「超級金牛獎」及「數位轉型獎」的殊榮，實屬不易。

今年智匯保經榮耀肯定不斷，除了亞太金牛獎，更榮獲由中華民國國家企業競爭力發展協會舉辦的「國家品質玉山獎」中的「傑出企業獎」。創辦人王怡仁也榮獲「傑出企業領導人獎」，這一切證明了智匯的潛力不同凡響。