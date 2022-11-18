研華與屏東榮總合作 導入閉環式用藥管理

工業電腦廠研華今天宣布，以物聯網創新用藥管理模式，協助屏東榮民總醫院成為全台第一家大規模導入閉環式用藥管理（CLMA）的醫院。

研華發布新聞稿說明，屏東榮民總醫院是研華全球首宗閉環式用藥管理應用案例，預計將此方案推廣至台灣及全球更多的醫學中心、區域醫院、地區醫院。

屏東榮民總醫院院長吳東霖表示，屏東醫療照護人力相對吃緊，必須借助物聯網科技的力量，才能提高醫護人員作業效率、減少可能失誤。

研華智慧醫療資深業務經理李家茵指出，發藥流程被視為最常出錯的醫療環節之一，原因在於藥品從醫院藥局交到病患手上，需經過許多的人為介入過程。

李家茵說，此次屏東榮民總醫院透過研華閉環式用藥管理解決方案，以RFID（無線射頻辨識）技術作為核心，搭配電子紙自動更新資訊，串起藥品從藥局運送到住院病房再交到病患手中的每一道流程，將原本護理師反覆核對的作業，改以RFID記錄與查核，準確追蹤藥品在各個環節的流向，能減少錯誤率，確保配藥、給藥的安全性與正確性。