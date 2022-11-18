女力當道！線上學習平台趁勢推出獨立女性養成課程

女力當道！線上學習平台也趁勢推出獨立女性養成術相關課程。最時髦的線上學習平台-「哇哉上課」攜手時尚觀點自媒體人凱特王，推出《凱特王的獨立女性養成術》，總共7個章節、長達超過300分鐘的線上影音課程。教導女性從經濟、人格、精神3大面向來完成獨立；深入探討5種女性議題層面，並融合課程所學概念，進行10個執行計畫，從理論與實際操作面上，全面性講述獨立女性如何養成。

課程也提供凱特王人氣書籍《像我這樣的女人，有時優雅，偶爾帶刺：365日絕世女子時光誌》、《生為自己，我很開心》套組，讓女性更了解自己，成為一名獨立自主的女性。

近年來，許多電視、電影開始流行「大女主」的題材，扭轉女性在影視作品中柔弱、被動的刻板印象，轉而變成勇敢、堅毅又智慧的主角。世界各地也越來越多女性政要、女企業家、女運動員嶄露頭角，女性力量揭竿而起，成為獨立女性不再是口號。仲誼公關、 Wazaiii暨哇哉上課創辦人岳啟儒表示：「從此次課前問卷中也發現，高達82％的讀者對於獨立女性的議題是相當關注的，但真正的意涵以及該如何實踐，卻是許多女性所迷惘的。而凱特王將她多年對於獨立女性的觀察，集結在《獨立女性養成術》這堂課中，希望一起幫助女性在通往獨立的道路上能更加順暢！」

在Facebook與Instagram上擁有約20萬忠實粉絲的時尚觀點自媒體人凱特王，曾經是平面設計師、妝髮造型師，40歲後開始專職寫作。不僅撰寫專業時尚秀評、品牌故事、專欄故事，並在出版的著作《時尚只是女人的態度》《像我這樣的女人，有時優雅，偶爾帶刺：365日絕世女子時光誌》、《生為自己，我很開心》以及社群媒體上，分享各種獨立女性的觀點。

2021年，凱特王再開設Podcast節目《凱特謎之音》，每週精選女性的成長故事並分享她的啟發，希望能給予讀者們更多的人生鼓勵。凱特王也時常幫助讀者們解決工作、愛情、婚姻以及兩性的問題，而在她跟讀者互動的過程中發現，很多人對女性主義甚至女權兩個字有很深的誤解，對於獨立女性一詞也給自己過多的壓力與不必要的完美要求。所以，在這堂課裡，她從生活中必須面對的問題，來實際探討女性想成為一名獨立女性的理由，並且讓大家發現，成為一名獨立女性是一件很棒、很快樂的事。

近期Netflix熱播台劇《她和她的她》的劇情，不僅引發話題，也讓很多女性聯想到在成長過程中，曾遭遇過的相似情景，但由於社會資訊缺乏，導致當時遇到校園性侵、職場騷擾、家庭暴力…等議題，不知道該如何面對與處理。

不只是影劇話題，籌備這堂《凱特王的獨立女性養成術》時，哇哉上課也蒐集了超過2,000份的問卷調查內容，其中一題問到：「周遭女性朋友中，是否曾有以下類似經歷？」，在開放複選的回覆中，有超過53.3％的女性看過或遇過，在家庭或兩性關係中遭遇精神暴力；達49.7％的女性看過或遇過職場性別歧視；以及有45.4％的女性看過或遇過性騷擾或性侵害。相當於填寫這份問卷的女性網友中，每2人就有1人遇過女性困境。