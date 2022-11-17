力積電董座黃崇仁：台版晶片法案不能獨厚台積電

台版晶片法案上路，雖然政府打著獎勵研發旗號，維護台灣半導體產業競爭力，但力積電董事長黃崇仁接受本報專訪時表示，從台版晶片法案初步訂制適用門檻，幾乎只針對台積電少數幾家量身訂作，他說：「若只獨厚台積電 ，絕對不公平、 不合理，他將代表台灣半導體產業協會，絕對反對到底！」

行政院火速通過有「台版晶片法案」之稱《產業創新條例》修正，將針對前瞻研發投抵，可以抵營所稅25％；先進製程設備投抵，當年度設備支出底營所稅5%且「購置設備金額無上限」。

黃崇仁表示 ，政府透過設備投資抵減，照顧台灣半導體產業的美意，他給予肯定並樂觀其成，但硬冠上「前瞻研發」及「先進製程設備」，似乎只想針對台積電或少數設備商提供補助。

黃崇仁說，什麼是先進製程、前瞻研發，政府必須說清楚。若是針對性，而不是針對擴 大在台投資的半導體廠一視同仁，這樣的法案修正「太不公平且不合理」。

黃崇仁語氣轉為高亢說，台灣半導體產業又不是只有台積電一家公司，擴大在台灣投資除了力積電，還有聯電、南亞科、華邦電、旺宏及世界先進等；而且先進設計研發，也不是只有聯發科，還包括信驊、譜瑞等晶片設計公司，台積電確實對台灣半導體有很大的貢獻，但台灣並不是只有台積電一家公司而已，台積電員工數有6萬多人，但其他半導體公司從業員工有好幾十萬人，政府絕不能透過台版晶片法案，只為了獎勵台積電等少數半導公司。

至於此法案也可能為吸引艾司摩爾及美商應材在台擴大投資預先舖路，黃崇仁說：「這些廠商不用補助，他們也會來，因為台灣半導體都在積極擴廠！」

黃崇仁說，台灣半導體廠為了在全球激烈的競爭中存活，都很努力打拚，而台積電賺的錢已超過全數半導體廠總合，如果台版晶片法案，不對努力在台灣扎根、擴廠的廠商，做出一體適用的獎勵條例，他將以台灣半導體產業協會常務理事名義，串連其他理事，反對到底 。