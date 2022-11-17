鴻海與沙國合資的Ceer 延攬前VinFast高層出任執行長

鴻海（2317）攜手沙烏地阿拉伯公共投資基金 (PIF) 合資的電動車品牌 CEER 今 (17) 日宣布，由 James DeLuca 出任該公司執行長，James DeLuca 是越南汽車製造商Vinfast前執行長，也曾在通用汽車擔任高階主管。

Ceer是沙國國家電動車品牌，將推出轎車與休旅車等一系列電動車，鴻海與沙國將會運用BMW的零部件技術來開發車輛，鴻海則開發車輛的電子電氣架構，並且在智能座艙、智能網關和自動輔助駕駛技術領域，提供工程產品服務，預定2025年上市開賣。

Ceer 指出，James Deluca 接任 Ceer 的執行長後，將監督乘用車產品團隊的開發、製造和銷售，目標在生產具有先進技術和功能的指標性電動車。

Ceer 表示，James Deluca 在汽車行業擁有超過40年的經驗，先前在越南汽車製造商VinFast擔任執行長，打造東南亞第一個電動車品牌。

在加入 VinFast 之前，James Deluca 在通用汽車擔任高階主管，負責全球製造生產，管理31個國家的171家工廠，以及超過20萬名員工。

James Deluca 表示，期待著將 Ceer 塑造成一個受到中東消費者和產業欽佩的汽車品牌，並創造規模效應，讓越來越多的汽車製造業轉移到中東，使電動車成為沙國和周遭地區的主流。

Ceer目標為沙國和中東、北非地區的消費者設計、製造和銷售一系列電動車，包括轎車和休旅車。Ceer 公司就是PIF透過投資有前景的產業，以實現沙國GDP增長多元化戰略的一部分。預計Ceer將吸引超過1.5億美元的外國直接投資，並創造多達30,000個直接和間接就業機會，預計到2034年將為沙國的GDP貢獻80億美元。