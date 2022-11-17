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雙A站台 支持高通驍龍運算平台產品發展

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
高通強調其驍龍8cx Gen 3的AI特點。記者鐘惠玲/攝影
高通強調其驍龍8cx Gen 3的AI特點。記者鐘惠玲/攝影

高通在今年的驍龍高峰會上，於美國時間16日在第二天會議中，提到其行動PC運算平台晶片驍龍8cx Gen 3再強化AI創新與生態系。該公司持續搶攻非x86架構的筆電市場，並獲華碩（2357）、宏碁（2353）、三星等供應鏈合作廠商站台支持。

高通是於2018年首度推出驍龍8cx運算平台，為常時聯網筆電所打造，隔年擴大產品家族規模，再推出驍龍7c與8c平台。2020年發表第二代驍龍8cx Gen 2，而去年則是發表驍龍8cx Gen 3，今年再強化AI加速功能，並擴大生態系。

高通技術公司資深副總裁暨運算及遊戲部門總經理Kedar Kondap認為，從過去的技術進步趨勢來看，很長一段時間都是由CPU主導推進，然後是GPU的進展，可以應用在遊戲、圖形渲染等，現在進一步的推進是由AI驅動。

Kedar Kondap也表示，高通的願景是要推動行動與PC的融合，將智慧型手機最好的部分帶到筆電。增強的軟體、客製化硬體、優異的連網能力，及廣泛生態系支援，將使驍龍運算平台產品在競爭中脫穎而出。高通持續實現創新設計和出色體驗，希望加速使用者過渡至Windows on Snapdragon。

華碩共同執行長許先越於高峰會中透過影片表達支持高通驍龍平台，他指出，驍龍運算平台代表著優異的性能表現與效率，以及高速連網能力，並支持智慧攝像與音效方案。該公司很期待以不同的運算平台的創新來打造新產品，其中當然包括驍龍運算平台。

另外，宏碁資訊產品事業筆電產品總處長林恭正也在影片中現身，提到很榮幸與高通合作，攜手提供4G與5G筆電給所有消費者，也期待可以持續合作驍龍運算平台相關產品，為效能與效率寫下新標準，帶來更好的使用者體驗。

高通 筆電 生態

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