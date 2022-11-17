立訊收購上海昌碩部分廠房？ 和碩四個字回應

紅色供應鏈步步進逼，中國大陸媒體報導，蘋果代工廠之一、陸廠立訊精密已於近期收購iPhone代工二哥和碩（4938）旗下上海昌碩廠部分廠房，對此，和碩今（17）日回應，並無此事。

根據陸媒報導，立訊精密近期收購和碩旗下上海昌碩位於上海浦東康橋工業區的部分廠房。消息人士指出，後續立訊將帶領自家員工進入該廠區。

對此，立訊回應，未收到相關訊息，收購若達到披露標準，將會公告。針對此事，和碩今日回應並無此事。

和碩上海昌碩廠為其iPhone最大生產基地，主要生產最新型iPhone，至於昆山世碩廠則以支援及生產舊型機款為主。

依據公開資訊觀測站相關規定，若立訊真的收購和碩昌碩部分廠區，以收購廠區金額動輒突破千萬、億元推算，和碩勢必得公告相關資訊。

目前iPhone代工廠以鴻海（2317）為首，和碩為第二大供應商，原先緯創（3231）為第三大蘋果手機代工廠，但在蘋果為了中國市場，以及削減成本考量下，刻意扶持紅色供應鏈立訊。立訊先前也藉由收購緯創昆山iPhone產線、廠房，迅速躋身第三大iPhone代工廠。