一零四資訊科技再獲TCSA台灣企業永續獎三獎項

2022年TCSA台灣企業永續獎揭曉，一零四連續二年獲得人才發展領袖獎，今年更首次以Giver促進社會共好，以及推動端點防護新變革，獲得社會共融領袖獎與資訊安全領袖獎。

一零四資訊科技表示，面對日趨複雜的資訊風險，身為資訊服務業，一直以來都以最高標準保護求職者及客戶的資料與權益。一零四資安與個資管理制度通過ISO 27001:2013、BS10012:2017及ISO 29100:2011等國際標準，持續落實PDCA管理循環，透過不斷改善、流程優化，於2021年順利通過國際標準之「三年重審」驗證。因應COVID-19，員工遠距上班提高資安風險，建置端點偵測及應變機制，全數個人電腦及重要系統主機皆已完成部署，結合多層次防護與跨設備事件的關聯分析機制，並落實資安事件通報及事故管理程序，整體防護強度已達到我國A級公務機關，以確保公司產品服務持續營運及保障客戶權益。

2017年起，一零四啟動一場以幫助為名的社會運動—Be A Giver，開啟跨產業與跨年齡的知識共享。104工作世界邀請各行各業的職涯志工，走進台灣與離島各鄉鎮的國高中職，分享自己的職涯經驗與職業內容，幫助學生拓展未來視野。104職涯學院TOP專班，與大學合作正式學分課程，透過嚴謹的授課，讓學生提升求職力與競爭力，企業也可以獲得有品質的人才。

104履歷診療室號召職場前輩，幫助新鮮人無償履歷健檢，幫助他們更快找到優勢與方向，企業也能找到對的人才。104職涯診所讓職場前輩與職涯迷惘的工作者在線上相遇，透過工作者的誠心請益與職場前輩用心回答，讓800萬會員進行跨界跨域的互動。

一零四致力提升人才密度，開辦104大學、完善主管培訓制度、落實核心職務關鍵人才計畫、製作線上互動教材進行混成學習、建構多元培訓管道，用心育才、養才，讓員工跟上時代與科技變遷，厚植實力。