MSI微星科技勇奪13項CES 2023創新大獎

全球電競、創作和商務硬體解決方案的領導品牌MSI微星（2377）宣布旗下顯示器、筆記型電腦、桌上型電腦、主機板、顯示卡、電腦週邊等產品，一舉拿下高達13項CES 2023「創新獎」(Innovation Awards)。其中7項已公布，其餘6項將於2023年1月3日揭曉。

主辦單位日前公布CES 2023創新獎角逐競品再創新高，超過2100件。全球最具影響力的科技盛會CES 2023 將於明年1月5日至8日在美國內華達州拉斯維加斯舉行。

CES創新獎是由美國消費者技術協會(CTA)主辦，旨在表彰消費科技產品傑出設計及精湛工藝的年度大獎，獎項涵蓋28個消費科技產品類別，在各類別中得分最高的產品可獲選「最佳創新獎」(Best of Innovation)。菁英評審小組由展會媒體人、設計師、工程師等專家組成，對參加選拔的產品根據創新、工藝和功能性、美學和設計等標準進行審核。

MSI微星科技獲獎產品總計13項，於「電競」、「電腦週邊及配件」、「家用影音元件與配件」等消費科技產品類別中脫穎而出，贏得殊榮。

「我們始終致力為遊戲玩家、內容創作者、商業菁英以及所有消費者提供最佳體驗。連年獲得 CES 創新獎是至高榮譽，也是對我們不懈追求突破性創新和美學設計的最大肯定。」MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示。MSI微星科技得獎產品包括MEG TRIDENT X2 電競桌機，獲得電競類創新獎等。