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台版晶片法 學者籲「材料設備在地化」集中資源大力推

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
行政院會17日將通過台版晶片法「產業創新條例」第10之2條草案。路透
行政院會17日將通過台版晶片法「產業創新條例」第10之2條草案。路透

行政院院會今（17）日將討論被形容為「台版晶片法案」的產業創新條例修正草案；台經院產經資料庫總監劉佩真對此表示，這樣的做法明確且積極，有助鞏固台灣在全球第二大半導體供應國的地位。另，在「材料設備在地化」部分，也應集中相關資源大力推動。

劉佩真指出，現在各國都希望吸引台灣半導體領導性廠商到海外進行投資，若政府持續投入資源，當然能留著更多半導體業者，把最先進、最關鍵的部分留在台灣。

劉佩真表示，台灣發展半導體產業，根本性還是要往更上游部分去做整合，包括材料和設備，才能避免在未來關鍵生產要素上多被歐美或日本掌握，台灣也能夠建立非常自由完整的供應鏈。

劉佩真並強調，租稅優惠、留才、材料設備在地化等三面向，「每一個都很重要」，都攸關到我國半導體業的中長期發展。其中，新租稅措施若可以即刻施行的話，短期就可以收效；人才培育當然要中長期，除非是針對有些因為國家安全疑慮的挖角或人才移動，必須做即刻限制，否則人才培育也是以中長期規劃為主。

還有，設備和材料，這部分也是需要一段時間才有辦法看得到成效，但劉佩真特別強調，「這部分得趕快積極著眼，開始推動」。

劉佩真說，畢竟過去台灣也一直都有在做這方面的國產自有化，只是說關鍵技術礙於多掌握在國際手上，因此這方面的進展相對緩慢一些，未來如果能夠集中相關資源來做大力推動，當然對我國半導體業來說，面對現階段這樣的一個變局，台灣就可以更快的來加以因應。

此外，針對全球半導體產業都聚焦在台積電（2330），劉佩真指出，因為不管美中科技戰或是地緣政治的影響，主要焦點都是半導體，而台灣最具代表性的就是台積電，台積電在整個全球半導體供應鏈中，其先進製程比重相當高，當然會成為大廠比較、覬覦，或想要互相牽制的對象。也因此，台積電的各項行動，都會被擴大來解讀。

半導體 台積電

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