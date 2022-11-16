上班族學起來 五日不重覆的超模果汁這樣做

現代人飲食不均、營養攝取失衡已經是多數人的常態，這直接影響了維持人體運作酵素的數量與活性，當感到身體機能下降、健康亮紅灯，就是和體內酵素缺失有很大的關聯性，能從最基本的調整生活作息、重新培養健康的飲食習慣，當然是最佳的改善之道。

首先是良好生活習慣，例如充足的睡眠、一周運動三四次、藉泡澡泡腳來保溫、多喝溫開水等，都能幫助減少體內酵素的過度消耗，讓體內的酵素保持良好活性。

其次補充食物酵素，過度加熱會讓酵素陣亡，低溫烹調或涼拌生食是補充酵素的最佳方式。含有較多酵素的蔬果有鳳梨、香蕉、蘋果、木瓜、葡萄、草莓、胡蘿蔔、奇異果、西瓜、酪梨、花椰菜、薑、豆子等。建議打成蔬果汁並立即飲用，可以提高酵素釋出量二至三倍，很適合在早晨食用。

近來網路十分流行的超模果汁，打破了沒時間和怕麻煩的心魔，簡單製做不耗時 ，搭配玻璃製的小果汁杯，在食材上沒什麼限制，隨打隨飲很容易上手及養成習慣，讓許多人開始用這樣的方式來增進飲食健康。

超模果汁不能製作，利用超市就能買到的水果，一次可以購入五天的量，混和打就能喝到多種滋味，不怕膩又很省時，相對於每天買外面的現打果汁，這樣更省錢。

可搭配市面上有這種磁吸充電的隨身果汁杯，不受線材限制，充一次電可以打好幾天，記得選用玻璃製的才安全、好清洗，不怕化學變化、異味殘留或細菌滋生 。

隨打隨飲是超模果汁的關鍵，果汁中重要的維生素、酵素一旦接觸空氣就 開始氧化，很快就流失了，製做剛剛好一杯的份量，打完立刻喝完，才能攝取到最佳的營養。

備妥簡單的蔬果，就可以做出五日不重覆的超模果汁。蕃茄＋蘋果：番茄和蘋果中皆含有豐富的纖維素、胡蘿蔔素、多種維生素等，都是維持人體活動所需的養份，也可以幫助降低有害物質對肌膚的氧化，進而達到養顏美容的效果。因為蕃茄和蘋果都是糖份含量較低的水果，喝起來較清爽，喜歡甜味的人可以加一點蜂蜜。

紅肉火龍果＋藍莓：火龍果從果肉到種子都是寶，果肉具有抗氧化、抗衰老的作用，種子則有豐富礦物質。藍莓能維護眼睛的健康、強化微血管，兩種水果打成汁好喝又健康。加入鮮奶就變成漂亮粉紅色的果昔，在視覺上更添美感。

奇果果＋黃瓜＋水梨：據說超模飲中就屬這款最受歡迎，清爽解油膩又幫助消化，同時還相當低卡。

香焦＋藍莓：含有花青素、纖維和熱量，早上來一杯能為身體注入滿滿能量，藍莓香氣加上香蕉的甜味，加上鮮奶就是一款大人小孩都愛的果昔。