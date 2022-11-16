印度蠶食中國大陸成第二大手機製造國 和碩、益登加碼佈局

蘋果正拉高印度iPhone製造比重，鴻海（2317）、和碩（4938）、緯創（3231）等電子大廠都已在印度佈局，半導體代理商也看好「印度製造」，全球第10大IC通路商益登（3048）董事長曾禹旖16日指出，印度連同東南亞市場預估在未來3~5年，將貢獻營收10億美元，是現在規模的10倍。

印度已經成為科技製造業熱門名詞，鴻海法說會上，法人關切鄭州事件是否讓印度製造出現競爭對手？對此鴻海董事長劉揚偉回應：任何有規模的產業都會有兩家以上供應商，但鴻海會繼續發揮競爭優勢，也會繼續發展BOL模式。間接證實印度已經有第二家iPhone 14代工廠。

和碩則被外電報導是第二家印度iPhone 14生產業者，視為鴻海印度製造的競爭對手。和碩董事長童子賢16日表示，客戶過去兩年催往加速往印度及東南亞製造，目前印度已經有一些產線在動作，但不便詳細說明客戶資訊。

益登是全球第10大半導體代理商，2021年營收38.7億美元，主要業務集中在手機平板及資料中心領域，目前在印度也已有3個辦事處，分別在班加羅爾、德里、浦那，益登表示，7年前就前往印度設立據點，隨印度市場日益重要，現正計畫評估升格設立印度子公司。

益登3年前在印度與東南亞區域營收貢獻僅3000萬美元，今年則有機會達1億美元，跨入新里程碑，也顯示市場快速成長，曾禹旖更放話設立未來3~5年新目標，有信心東南亞與印度市場營收貢獻達5~10億美元，比今年營收再翻9倍成長。

曾禹旖指出，因蘋果往印度製造傾斜，印度政府也推動在地生產，益登不只是配合台商前往印度設廠趨勢，也看好印度內需製造需求跟能力的提昇，會積極探求與印度廠商合作機會。

曾禹旖指出，印度當地沒有大型半導體通路商！過去台商或印度製造廠必須到中國大陸或台灣買零件或產品，但考量關稅因素，他們更傾向印度製造，加上印度基礎建設需求也大，中國大陸廠商也積極搶進印度市場，「美國科技業CEO也多為印度籍，看好未來對印度的投資會成長」，印度商機目前看好手機的設計製造、網通業軟體需求、本地市場需求等。

鴻海印度清奈廠已經投產iPhone 14，過去5年，印度只生產過季的iPhone，但隨印度已是手機第二大消費市場，現在印度也將成為全球第二大手機製造國，摩根大通預估，印度在2022年將負責生產iPhone 14約5%產量，但2025年將有25%的iPhone在印度製造，意味3年內，印度製造iPhone量將比2022年成長至少400%。