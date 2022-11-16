高通推旗艦晶片驍龍8 Gen 2 已獲15家客戶採用

高通2022年驍龍高峰會於美國時間15日在夏威夷登場，其最新年度5G旗艦晶片驍龍8 Gen 2於會中正式亮相，並已獲15家品牌客戶採用，包括小米、vivo、OPPO、榮耀、華碩（2357）ROG玩家共和國、索尼、夏普、一加等，而搭載這款晶片的手機預計於2022年底推出。

高通去年底推出的上一代旗艦晶片驍龍8 Gen 1是由三星以4奈米製程生產，至於今年5月推出的升級版驍龍8+ Gen 1，是採用台積電（2330）4奈米製程生產，這次驍龍8 Gen 2延續利用台積電4奈米製程。高通行銷長Don McGuire 表示，該公司會維持多元晶圓代工廠策略，與台積電、三星、格芯等業者持續合作。

高通指出，驍龍8 Gen 2晶片中的Kryo CPU功耗效率提升高達40％，Adreno GPU效能提升達25％。

高通也在現場展示驍龍8 Gen 2的Snapdragon Smart特性，藉由該公司的AI引擎，使用者可透過多種語言即時翻譯，體驗更快的自然語言處理。高通強調，驍龍8 Gen 2的AI效能可提高多達4.35倍。

另外，高通與三星、索尼合作，驍龍8 Gen 2晶片可支援全新影像感測器，具備Snapdragon Sight功能，可自動即時增強照片與影片，使用AI神經網路讓相機根據環境感知臉部、面部特徵、頭髮、衣服、天空等等，並進行個別最佳化，讓每個細節都得到客製化專業影像調校。