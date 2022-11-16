台版晶片法案有利產業？台灣半導體產業協會這樣說
經濟部預計修正產創條例10條之2草案，給予高科技業研發費用抵減營所稅25%優惠，目標鼓勵台灣半導體產業更願意投入先進研發與尋求突破，該草案被外界視為「台版晶片法案」，並計畫明日行政院會討論，引發關注。回應記者詢問，台灣半導體產業協會 （TSIA）今（16）日簡短指出，協會對產業有利的政策一向保持正面支持。
先前台積電（2330）董事長劉德音曾以理事長身分出席2022 TSIA 會員大會暨專題研討會在致詞提到，全球半導體產業的競合與消長已是進行式，期待台灣產官學界在半導體產業創新研發、育才、留才、智財權的保護等相關產業政策上，提出更具建設性的措施，以維護台灣最關鍵的半導體產業優勢。
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