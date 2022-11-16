美光總裁論記憶體產業 其DRAM驅動力遍布多個市場

美光科技今（16）日推出全球最先進的1β（1-beta）DRAM記憶體晶片，除了分享最新的技術進展，美光總裁暨執行長Sanjay Mehrotra也論及市況，面對產業下行，美光將採取行動調整供應，不過仍看好記憶體產業，因為DRAM的驅動力遍布多個市場，包括數據中心、個人電腦、工業應用與車用等。

Sanjay Mehrotra表示，在中國大陸封控影響陸消費者需求，再加上俄烏戰爭和高通膨，消費者將支出從電子產品與零組件轉移到更多的食品、燃料和旅行等，宏觀經濟逆風，不僅導致消費者需求下降，也讓部分企業客戶的也有謹慎情緒，所以庫存調整致使半導體需求下降，記憶體產業供需失衡。

Sanjay Mehrotra指出，現階段，客戶端在各個終端市場持有高庫存，且正在去化階段，美光也將採取行動調整供應，以實現記憶體產業的供需平衡，預期隨著供應商調整產能，客戶的庫存逐漸改善並恢復到正常水平，將加快恢復產業的供需平衡，估需幾個季度實現。

另外，針對美光在記憶體產業的定位，Sanjay Mehrotra強調，美光在DRAM產業的地位非常強健，像是現在正導入1β技術，並率先於廣島廠投入量產，清楚展現出美光的技術領先，以及如何根據產業需求與趨勢進行生產管理，並專注於優化成本和產品規格。

Sanjay Mehrotra進一步說，記憶體產業有三大廠商，而在過去幾年裡，美光首先於1z DRAM技術上取得領先地位，然後是1 DRAM技術的領先，再來是現在的1β DRAM，確切來說是產品率先進入市場，此外，DRAM產業正在經歷DDR5轉換期，美光也引領產品轉變，1β技術已針對DDR5、LPDDR5設計產品，以滿足從行動應用到計算應用的需求。

看待記憶體產業後市，Sanjay Mehrotra認為，DRAM的驅動力已經遍布多個市場，從數據中心到個人電腦、智慧型手機、工業應用、消費性產品與車用，從增長率來看，數據中心的成長速度將超過DRAM的產業平均水平， NAND和車用則是成長最快的領域之一。

Sanjay Mehrotra看好在消費型、工業到車用等各項終端市場應用，對記憶體的需求可說是無處不在，美光具備廣泛的產品組合，能滿足各種規格，除了廣島廠將量產產品，供應多個終端產品對1β技術的需求，同時持續強化上一代技術，以提供廣泛的市場需求。