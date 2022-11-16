唯數推區塊鏈遊戲 NFT預售活動開跑

遊戲營運商唯數（6626）開發的首款原創區塊鏈遊戲《太空鱷魚：重生》《AstroGator: REBORN》GameFi，今(16)日宣布將於11月17日、18日在官網進行第一、二階段的《AstroGator: REBORN》NFT預售活動。《AstroGator: REBORN》NFT可在購買後隨即抽出鱷魚蛋的品質，並於12月6日遊戲上線時，將鱷魚蛋放入遊戲中遊玩《AstroGator: REBORN》GameFi。

此外，玩家還可享有3大吃喝玩樂的賦能福利：唯數娛樂遊戲平台(台港澳地區) 每款遊戲最高1萬台幣累積額度的儲值200％返利、及指定通路儲值終身9折；11月27日與代言人太空鱷女「壯壯」的專屬親密活動；享有享呆露營車、Purpose Space健身房、BardShop客製化商品網站等商家，專屬持有者才有的優惠。

《AstroGator: REBORN》GameFi有別於一般遊戲的特性在於創造及取得更多玩遊戲以外的附加價值。玩家需將加密貨幣錢包內的NFT放入遊戲後，透過探索或收稅等遊戲機制取得【水晶】及【電氣石】來進行養成、換裝及裝備洗鍊。角色滿級後，更可以每日瓜分遊戲中稅金池的獎金！而在遊戲中獲得的電氣石(AGTT)與養成後的重生太空鱷魚，皆可再轉回錢包成為永久的加密貨幣資產，並在二級市場上販售流通。

有別於一般玩遊戲的方式，要遊玩《AstroGator: REBORN》GameFi需取得《AstroGator: REBORN》NFT作為GameFi的入場方式。NFT僅剩三個販售時程，第一階段預售享6折優惠：188 USDT / TWD 6600；第二階段預售享7折優惠：220 USDT / TWD 7700；第三階段公售為原價：315 USDT/TWD 11000。此三個階段皆享有5連抽85折及保底最高品質NFT的優惠，購買後立即可知道自己抽中何種品質的鱷魚。