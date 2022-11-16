快訊

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

板橋耶誕城白燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼望去哀傷了

唯數推區塊鏈遊戲 NFT預售活動開跑

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

遊戲營運商唯數（6626）開發的首款原創區塊鏈遊戲《太空鱷魚：重生》《AstroGator: REBORN》GameFi，今(16)日宣布將於11月17日、18日在官網進行第一、二階段的《AstroGator: REBORN》NFT預售活動。《AstroGator: REBORN》NFT可在購買後隨即抽出鱷魚蛋的品質，並於12月6日遊戲上線時，將鱷魚蛋放入遊戲中遊玩《AstroGator: REBORN》GameFi。

此外，玩家還可享有3大吃喝玩樂的賦能福利：唯數娛樂遊戲平台(台港澳地區) 每款遊戲最高1萬台幣累積額度的儲值200％返利、及指定通路儲值終身9折；11月27日與代言人太空鱷女「壯壯」的專屬親密活動；享有享呆露營車、Purpose Space健身房、BardShop客製化商品網站等商家，專屬持有者才有的優惠。

《AstroGator: REBORN》GameFi有別於一般遊戲的特性在於創造及取得更多玩遊戲以外的附加價值。玩家需將加密貨幣錢包內的NFT放入遊戲後，透過探索或收稅等遊戲機制取得【水晶】及【電氣石】來進行養成、換裝及裝備洗鍊。角色滿級後，更可以每日瓜分遊戲中稅金池的獎金！而在遊戲中獲得的電氣石(AGTT)與養成後的重生太空鱷魚，皆可再轉回錢包成為永久的加密貨幣資產，並在二級市場上販售流通。

有別於一般玩遊戲的方式，要遊玩《AstroGator: REBORN》GameFi需取得《AstroGator: REBORN》NFT作為GameFi的入場方式。NFT僅剩三個販售時程，第一階段預售享6折優惠：188 USDT / TWD 6600；第二階段預售享7折優惠：220 USDT / TWD 7700；第三階段公售為原價：315 USDT/TWD 11000。此三個階段皆享有5連抽85折及保底最高品質NFT的優惠，購買後立即可知道自己抽中何種品質的鱷魚。

NFT 鱷魚 太空

延伸閱讀

他好奇「加密貨幣是騙局？」 內行網友曝1崩盤原因

近700萬售出！賈伯斯「穿過的勃肯」拍賣價創最高紀錄

友通將秀車載軟體技術

台粵語音樂劇「皇都電姬」捲土重來 贈送瀕危語言NFT

相關新聞

台版晶片法不只半導體適用 經長點出這三大產業也行

行政院今（17）日拍板通過《產創條例》第10條之2，經濟部長王美花表示，所謂的「居國際供應鏈關鍵地位」相關產業，主要是針...

政院通過「台版晶片法案」！研發投資最高抵減25％ 預計明年元旦上路

行政院會今通過「產業創新條例」第10條之2、第72條修正草案，針對技術創新且居國際供應鏈關鍵地位公司，投資前瞻創新研發及...

紐時：疫情遇科技戰 台灣半導體人才從中國回流

紐約時報報導，中國致力發展半導體產業，曾以金錢誘惑大批台灣工程師到對岸工作。時隔多年，COVID-19防疫限制與美中科技...

台版晶片法案出爐 龔明鑫居中協調催生「2個彈性」

地緣政治風險升溫，半導體成為各國的重點戰略產業，為了讓台灣的半導體護國群山更為穩固，歷經逾半年的醞釀與協商，台版晶片法案...

英特爾榮獲2022經濟部電子資訊國際夥伴績優廠商

英特爾榮獲「2022經濟部電子資訊國際夥伴績優廠商獎項（IPO Awards）」，以「Intel DevCup」競賽、「...

台版晶片法案 龔明鑫：台灣半導體技術領先世界要站穩利基

行政院院會今天通過有「台版晶片法案」之稱的產業創新條例10條之2修正草案，國發會主委龔明鑫表示，全世界主要國家都對半導體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。