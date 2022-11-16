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遠傳friDay購物雙11開紅盤 業績成長近四成

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

雙11購物節是電商搶業績關鍵，遠傳電信（4904）宣布，遠傳friDay購物雙11開紅盤 ，業績成長近四成，雙11當天上午11 點達到銷售高峰；晚上11點驚喜加碼1小時同樣獲熱烈迴響，加碼時段銷售量年成長達1.3倍，新服務【再轉轉】成最佳帶貨王。

今年雙11購物節各家業者都搶先開跑，遠傳表示，遠傳friDay購物自本月初開始，祭出多元超殺優惠、聯名服務，盛大迎向雙11購物狂歡節，銷售數字氣勢如虹。

根據遠傳friDay購物的銷量數據顯示，雙11當日銷售量較去年同期成長近四成，雙11當天上午11 點達到銷售高峰；晚上11點驚喜加碼1小時同樣獲熱烈迴響，加碼時段銷售量年成長達1.3倍。

遠傳表示，除了誠意滿滿的優惠讓消費者有感，10月推出的全新服務【再轉轉】更助攻銷售開紅盤，推出至今成功帶動業績達雙位數成長，雙11當天被「轉」次數突破570萬、挹注整體四成業績，堪稱最佳帶貨王。

遠傳觀察，遠傳friDay購物在雙11檔期的熱銷品項包含手機、家電、3C資訊等產品；此外，後疫情時代，口罩令即將分階段鬆綁，也看見消費者「超前部署」，美妝商品、優惠票券成為雙11熱銷黑馬。

遠傳表示，【再轉轉】自10月推出後驚喜優惠不斷，雙11當天限時1小時1折超狂優惠時段，無論是iPhone 14、40吋液晶電視599元、黃金手鍊399元、Switch 978元、倍潔雅衛生紙一箱69元，更是只要被「轉到」立馬下單帶走。

此外，遠傳宣布，遠傳friDay購物與台北捷運局、悠遊卡公司陸續合作，推出聯名【再轉轉】服務，提供專屬特色商品，同樣在雙11檔期斬獲好成績。與北捷聯名的【再轉轉】登上台北各大捷運站，入手熱門產品包含冠軍系列濾掛咖啡、衛生紙；與悠游卡公司聯名的【再轉轉】則是在悠遊付APP看得到，其中造型悠遊卡、遠傳friDay影音影劇暢看都是通勤族眼中最不容錯過的好物。

遠傳表示，創新網購服務【再轉轉】免下載、免註冊，只需動動手指馬上「轉」出AI量身推薦的專屬折扣商品，超強折扣隨轉隨到，歡慶與悠遊卡公司的聯名【再轉轉】上線，數十萬件商品「轉」出5折驚喜優惠將持續到11月17日止，春風抽取衛生紙一箱515元、花王蒸氣眼罩一盒195元、三多維他命8盒1,596元、台灣製雙人羊毛被500元、韓國304不鏽鋼保鮮盒5件組499元等熱門好物，食衣住行通通「轉」得到。

遠傳電信 iPhone 14 悠遊卡

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