外商加速印度生產？和碩童子賢：有感受到客戶急迫感

中國大陸為新冠疫情反覆執行封控措施，蘋果供應鏈生產重地華東上海、甚至近期鴻海（2317）iPhone生產大本營鄭州廠當地也碰上封控，也讓市場傳出蘋果要加速把iPhone生產轉移至印度，針對外商生產轉移至印度趨勢是否會加速，和碩（4938）董事長童子賢今（16）日回應，近一年各品牌客人已經體認到大陸官方清零意志的堅決，他透露，有些外商對於加速到印度、東南亞、墨西哥布局，已經有在催促台灣廠商、有感受到急迫感。

童子賢今日以玉山科技協會理事長身分出席「《2022年國鼎論壇》人才高峰論壇—重塑21世紀人才競爭力」活動，以「青年學子如何為自己儲備競爭力」為題發表專題演講。童子賢會後接受媒體訪問。

今年河南省鄭州市碰上疫情封控，導致iPhone生產大本營富士康鄭州廠產能受到抑制，也讓市場傳出，為了避免再度受到封控影響，蘋果終於下定決心加速iPhone產能轉移至印度。

針對大陸官方疫情封控政策至今未鬆綁，是否將導致外商加速轉移至印度生產？童子賢回應，各品牌的客人在過去一年本來體認不深的，在最近一年體認比較深，體認到大陸當局對清零意志的堅決，但這個堅決就會造成貨不能暢其流、人也不能隨便走。

童子賢認為，比如我們自己員工在大陸省市間旅行都要花很多時間在隔離，在這種情況下工作效率會降低，而有些外商自由自在習慣了，「如果無法忍受，很多人就紛紛用腳走路、就跑掉了！」，因此有些外商對於加速到印度、東南亞、墨西哥布局，有在催促台灣廠商，有感受到急迫感，

童子賢指出，過去兩年中美戰貿易以來，客戶要求海外設廠已經來來回回講很多次了，但這次看來講比較認真。

至於和碩印度廠進度，童子賢表示，過去兩年已經被客戶催促，讓印度廠已經有一些動作，但沒得到客戶許可不方便對外說明。

和碩在印度南方的泰米爾納德邦設有工廠，截至9月僱員逾7,000人，今年初開始生產iPhone 12。

針對印度廠智慧手機產量規劃，和碩在近期法說會上曾指出，今年已經有些設備運過去，在印度廠做小量生產，後續會配合客人需求調整，但很難替客人說要增加多少產量。

至於印度廠何時可以獲利，和碩回應，由於該廠初期投資較多，從包含生產良率、設備攤提及對當地供應商掌控度來看，印度廠要獲利仍需要一些時間，若客人很快要求把產能拉過去印度，相信生產成本很快就會降下去。