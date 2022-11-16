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華邦電子支援LTS低溫錫膏焊接工藝 助力減緩全球暖化

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

記憶體廠華邦電（2344）今（16）日宣布，公司已完成產品符合LTS低溫錫膏焊接工藝所需的驗證， 有效減少生產過程中的二氧化碳排放，簡化並縮短SMT工藝流程，並降低生產成本。

華邦電表示，快閃記憶體產品生產線將正式進入新型低溫錫膏焊接（Low Temperature Solder，簡稱LTS）製程領域，將表面貼裝技術（Surface Mount Technology，簡稱SMT）溫度從無鉛工藝的220-260°C降至-190°C，有效減少生產過程中的二氧化碳排放，此外，通過採用LTS製程，還可大幅簡化及縮短SMT過程並進一步降低企業成本。

華邦電指出，隨著全球環境問題日益嚴峻和複雜，電子產業紛紛開始制定環境策略，全面進入節能減碳時代，根據國際電子生產商聯盟（iNEMI）的預測，到2027年，採用LTS製程的產品市場佔有率將從約1%成長至20% 以上，進一步凸顯了電子產業對實踐永續發展的決心與承諾。

華邦電強調，公司作為走在全球永續發展前端的記憶體廠商，目前已經完成快閃記憶體產品使用於LTS製程上的驗證，也符合JEDEC標準，並通過包括摔落、振動和溫度循環測試等相關可靠度驗證。

華邦電進一步說，作為快閃記憶體產品的領導供應商，公司長期以來深耕ESG領域並備受肯定，將發揮其社會影響力，積極推動碳中和，致力於減緩全球暖化。

快閃記憶體 華邦電

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