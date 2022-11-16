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美光引領業界 慶祝在日本推出全球最先進的1β DRAM晶片

經濟日報／ 記者李孟珊／日本即時報導
美光廣島廠。攝影／李孟珊。
美光廣島廠。攝影／李孟珊。

創新記憶體與儲存方案領導品牌美光科技於今（16）日慶祝推出全球最先進的1β (1-beta) DRAM記憶體晶片，進一步鞏固美光與日本長久以來的深厚關係，廣島廠也將是全球第一個生產1β DRAM製程節點的廠。

美光在日本廣島廠區盛大舉行慶祝活動，並將主題訂為「推動未來，從廣島開始（Advancing the Future from Hiroshima）」，與會嘉賓包括美國駐日本大使 Rahm Emanuel、日本經濟產業省商務情報政策局長野原諭、廣島縣知事湯崎英彦，以及眾多地方政府官員、客戶、供應商、學界領袖，以及社區夥伴等。

此前，美光曾宣布將獲得465億日圓的政府補貼，以加強其業界領先的製造能力，包括1β DRAM記憶體晶片的相關生產規劃。

美光總裁暨執行長Sanjay Mehrotra表示，我們很高興能在廣島研發出全球最先進的1β DRAM技術節點，亦相信未來量產一切順利，十分感謝日本政府，尤其是經濟產業省，多年來支持我們精進技術和營運能力，期盼未來持續與日本半導體生態系維繫夥伴關係，包括客戶、設備及材料供應商龍頭、大學研究機構，以及其他產業利益關係人，以確保我們領先業界的記憶體技術投資成果能夠嘉惠各方。

日本眾議員甘利明則說，很開心能看見美光創造傑出成績，推出世界頂尖的1β DRAM製程節點，日本發展半導體已行之有年，人才濟濟且產業生態系根深蒂固，這些都是支持美光DRAM技術突破不可或缺的要素，這項卓越成果突顯了美國和日本在半導體產業穩健的合作關係。

美光說明，作為業界第一的1β製程技術，可將更高的記憶體容量塞入更小的空間內，從而降低每位元數據的成本，美光的1β DRAM技術，將促成下一波端到端技術創新，打造更智慧、反應更靈敏的基礎建設和裝置，包括為5G及人工智慧打造的資料中心。

據悉，美光在日本共設立五個廠區，這五個廠區在美光多個產品線的頂尖DRAM技術研發中均扮演要角。自2013年以來，美光在日本投資超過130億美元，過去五年間亦為日本最大外來投資者，目前在全日本共聘雇超過4,000名工程師及技術人員，並持續投入人才培育，在過去五年間於日本新聘超過1,500名同仁。

美光總裁暨執行長Sanjay Mehrotra。攝影／李孟珊。
美光總裁暨執行長Sanjay Mehrotra。攝影／李孟珊。
美光總裁暨執行長Sanjay Mehrotra。攝影／李孟珊。
美光總裁暨執行長Sanjay Mehrotra。攝影／李孟珊。
美光總裁暨執行長Sanjay Mehrotra。攝影／李孟珊。
美光總裁暨執行長Sanjay Mehrotra。攝影／李孟珊。
美光今日慶祝推出全球最先進的1β (1-beta) DRAM記憶體晶片，在日本廣島廠區盛大舉行慶祝活動，左二為美光總裁暨執行長Sanjay Mehrotra。攝影／李孟珊。
美光今日慶祝推出全球最先進的1β (1-beta) DRAM記憶體晶片，在日本廣島廠區盛大舉行慶祝活動，左二為美光總裁暨執行長Sanjay Mehrotra。攝影／李孟珊。
美光廣島廠。攝影／李孟珊。
美光廣島廠。攝影／李孟珊。
美光廣島廠。攝影／李孟珊。
美光廣島廠。攝影／李孟珊。
美光廣島廠。攝影／李孟珊。
美光廣島廠。攝影／李孟珊。
美光廣島廠。攝影／李孟珊。
美光廣島廠。攝影／李孟珊。

日本 美光 DRAM

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