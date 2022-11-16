半導體設計服務產業成長 大和喊買創意、智原、M31

人工智慧、高效能運算、5G、IoT、電動車、自動駕駛等終端應用增長趨勢擴大半導體設計服務市場，大和資本證券預期台灣半導體設計服務2023年營收可年增23%、獲利年增16%，點名創意、智原、M31為投資首選，目標價各為680元、170元、400元。

晶片規格愈加複雜，給予半導體設計服務更多發揮空間，大和預期半導體設計服務市場2022~2025年複合年均成長率可達13%，強於全球半導體（除記憶體外）市場複合年均成長率3%。

明年上半年的庫存修正仍將衝擊部分晶片業者，但對於半導體設計服務來說影響則將較有限。大和分析，IC設計廠業務主要聚焦在客製化IC，而非一般消費性商品，因此營收成長趨勢不變。矽智財業者方面，儘管權利金收入會受庫存修正影響，但授權金收入應不至於受到短期影響，因新晶片設計是客戶產品長期規畫的重要組成。整體而言，預期台系半導體設計服務2023年營收可年增23%、獲利年增16%。

大和指出，現階段，儘管台系半導體設計服務族群預估本益比約為27倍，落於過往本益比水準（35倍）一個標準差之下，行情相較溫吞，加上整體產業獲利複合年均成長率將因基期因素而自2020~2022年的87%下滑至2022~2024年的20%，惟對於產業的評價仍是樂觀正面，看好產業成長向上趨勢不變。