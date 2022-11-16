全台首檔雙電商機！群益智慧聯網電動車基金 11/24開募

電力在當代社會中扮演不可或缺的重要角色，不僅產業發展需要用電，生活中對於電力的依賴有增無減，除了各項生活家電、個人穿戴式裝置需要用電，近年來全球所掀起的電動車浪潮更需有電才可以驅動行駛，惟受到極端氣候、國際地緣政治變化等影響，部分地區面對缺電、限電的消息時有所聞，有鑑於此，也促使各國將多元電力發展作為政策重要一環，例如太陽能與風電、智慧儲能系統等，在「電動車」與「多元電力」之雙電趨勢成型下，也造就兆元商機與新一波投資主流。

有鑑於此，群益投信推出全台首檔鎖定雙電主題之基金「群益智慧聯網電動車基金」，將在11月24日展開募集，以全球受惠聚焦於電動車製造、儲能技術、自動駕駛、車聯網等個股為投資標的，提供投資人參與未來30年全球變革趨勢，尋求受惠於轉型趨勢的投資新機會。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，一年一度的聯合國氣候變遷會議正於埃及舉行，每次會議上的討論重點在於如何減緩氣候變遷帶來的環境衝擊，其中電力轉型便是最為關鍵的應對措施之一，更是當前各國政府致力發展的領域，特別是近年來在極端氣候干擾以及地緣政治導致能源供應危機的影響下，部分國家也體驗到限電停電帶來的諸多不便，為求降低對石化燃料的依賴，維持穩定供電與更具效率的電力調度，令太陽能與風力等多元電力發展備受重視，相關基礎建設布建如火如荼進行中，也帶動相關商機，包括智慧電網、儲能設備等重要電力解決方案，多元電力產業之成長性值得期待。

洪玉婷指出，同樣也是基於減緩氣候變遷，電動車產業鏈順勢興起，在各國政策鼓勵之下，全球電動車銷量持續增長，電動車已是各國際大廠競相發展布局的領域，相關零組件與基建發展前景佳，包括電池材料、動力馬達、電源供應器、整車中心等，長線商機與投資前景值得期待。在多元電力與電動車並駕齊驅投資主流下，在投資上兩者兼顧也可望帶來如虎添翼的效果，觀察近二年、近三年以及近五年的統計回測，若僅布局電動車產業，期間報酬為4%、111%與85%，但若採雙電主題配置，採1/3電動車、1/3電池、1/3太陽能之配置，上述期間報酬分別為29%、146%以及139%，更能掌握雙產業之績效成長潛力。

群益投信表示，與現行市面上的電動車相關基金、ETF不同的地方在於，群益智慧聯網電動車基金採多元電力與電動車雙主軸配置，聚焦「棄油轉電」破壞式創新技術四大領域（電動車、電力商機、智動駕駛、車聯網），標的選取上並不局限於硬體商機，而是採產業上、中、下游與軟硬體兼具的布局，以更全面的掌握雙電產業鏈投資商機，在區域分布上以雙電技術領先者美國，以及雙電關鍵產品最大生產者中國大陸為主，並搭配韓國、日本、歐洲等同樣在雙電研發與生產上具有亮點之企業來建構投資組合，協助投資大眾一舉掌握全球電力轉型與移動革命所帶來的投資契機。