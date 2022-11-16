沾光巴菲特！富喬持股台積電帳面價值同步提升

股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威首度買進台積電（2330）ADR成為話題，台灣不少上市櫃公司也長期持有台積電台股現股，相關投資同樣成為焦點。公開資訊顯示，PCB上游玻纖一貫廠富喬（1815）先前持有台積電約300張，隨台積電股價持續反彈以及後續季配息發放，業外有望同步進補。

富喬提到，相關持股之前有評價損失，若台積電股價持續反彈同時匯率部分新台幣持續貶值，皆有助於第4季業外利益，另外隨市場需求改善、玻纖布報價止跌回升等皆有助於最壞情況逐步過去。

富喬先前上半年獲利比去年減少億元主要是投資持股評價損失，相關損失約三分之二來自於台積電當時股價下跌干擾，其餘還有聯電（2303）等持股，不過皆屬於未實現的評價損失，公司仍看好相關投資長期配息穩定。