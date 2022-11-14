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延伸海廢「藍色經濟」價值 友達率200位企業志工淨灘

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
友達光電永續長古秀華（右）與桃園市環保局局長呂理德（左）進行海岸線認養儀式，簽署於象徵藍色宣言的海岸永續燈塔上，承諾以實際行動與環境教育方式，投入桃園海岸線守護行列。友達／提供
友達光電永續長古秀華（右）與桃園市環保局局長呂理德（左）進行海岸線認養儀式，簽署於象徵藍色宣言的海岸永續燈塔上，承諾以實際行動與環境教育方式，投入桃園海岸線守護行列。友達／提供

友達永續基金會自2020年響應「國土生態保育綠色網絡建置計畫」，發起「Green Party 手護台灣綠色堡壘」十年植樹計劃，認養保安林植樹，並由友達綠色志工親手植樹。2022年，友達（2409）更擴大認養海岸線，連繫起由山到海的保育軸帶，11月12日於桃園觀音海岸線舉辦「Ocean Party手護台灣藍色海岸」淨灘行動，攜手桃園市政府環境保護局、桃園市政府海岸管理工程處舉行認養儀式，承諾友達將持續號召員工定期淨灘，守護藍色海岸線，展現企業守護環境的永續行動力。

友達光電永續長古秀華表示：「認養海岸線是友達對台灣海洋生態的承諾，也是響應台灣海洋廢棄物治理政策的實際作為，為地球自然碳匯盡一份心力，必須親手親力以身作則｣。

響應台灣海洋廢棄物治理行動方案 號召海洋手護實踐家

海洋廢棄物對全球海洋環境危害甚鉅，其中塑膠海廢在進入環境後持續分解，長遠影響不容忽視。臺灣四面環海，友達亦積極響應行政院環保署「台灣海洋廢棄物治理行動方案」，盼能發揮企業影響力，守護美麗的海岸線與多樣的生態環境永續。

今年度「Ocean Party手護台灣藍色海岸」由友達永續基金會與「海湧工作室」合作，推廣水資源環境教育與源頭減塑議題，透過專業解說認知垃圾對海洋生態系所造成的重大威脅，再透過志工們集結，拾起大量海廢垃圾，將淨灘活動延伸為永續素養教育之實踐。

綠色志工熱血淨灘 追溯海廢來源、分析海洋大數據

友達永續基金會這次共號召逾200位綠色志工，拾起逾908公斤海廢與垃圾，並透過ICC（International Coastal Cleanup）國際淨灘行動紀錄表進行數據統計，分析本次淨灘拾起垃圾以塑膠瓶蓋（1,513個）、塑膠袋（1,188個）、塑膠吸管（1,073支）、寶特瓶（874支）等人造廢棄物為主。友達永續基金會亦將本次ICC國際淨灘行動表格紀錄提供予相關監測單位，作為未來相關政策制定與推動之統計參考依據。

此外，這次活動現場更有全球第一台移動式的寶特瓶回收處理機「好歸塑專車」。這台由「FNG 世代設計」研發的行動寶特瓶回收機，讓現場的參與志工們可將拾起的寶特瓶投入其中，廢棄塑料空瓶可以直接粉碎、縮小體積，碎片可直接造粒去化，省下了將寶特瓶運送至工廠集中處理的碳足跡，讓寶特瓶也有「好歸塑」，不再只能透過焚化或掩埋處理，而是能再製成購物袋、寶特衣、悠遊卡等生活用品，讓海洋廢棄物創造「藍色經濟」價值。

友達內部展示海廢藝術創作 由內而外串聯環保意識與行動

友達也藉由這次合作邀請海湧工作室以「海龜的一生」為主題，運用海洋廢棄物進行藝術創作，並展示於友達廠區空間，透過藝術傳遞環境保護意識，看見與省思海洋環境議題。此外，友達持續於內部員工餐廳積極推動員工自備環保餐具，大量減少一次性餐飲容器的使用，落實源頭減塑、減廢。

淨灘活動不僅可透過ICC 蒐集表格得來的數據，提供相關單位進行淨灘監測，同時以數據教育民眾海洋保育的重要性與急迫性。也結合了回收再製、裝置藝術的規劃，賦予海廢物「藍色經濟」的循環價值，將友達永續基金會的永續影響力，逐步從點、線、到面串連起森林到海岸的棲地網絡，「手」護國土生態綠網。

志工們將拾起的寶特瓶投入「好歸塑專車」，讓廢棄塑料空瓶可以直接粉碎、縮小體積，未來將可再製成購物袋、寶特衣、悠遊卡等生活用品。友達／提供
志工們將拾起的寶特瓶投入「好歸塑專車」，讓廢棄塑料空瓶可以直接粉碎、縮小體積，未來將可再製成購物袋、寶特衣、悠遊卡等生活用品。友達／提供
友達光電永續長古秀華（右）與海湧工作室執行長陳人平（左），合作海廢藝術畫創作，以故事性方式闡述「海洋中的海龜的一生，所面臨之塑膠危機｣，透過藝術傳遞環境保護意識。友達／提供
友達光電永續長古秀華（右）與海湧工作室執行長陳人平（左），合作海廢藝術畫創作，以故事性方式闡述「海洋中的海龜的一生，所面臨之塑膠危機｣，透過藝術傳遞環境保護意識。友達／提供
海洋廢棄物對全球海洋環境危害甚鉅，友達永續基金會號召超過200位志工，累計清出908公斤垃圾。友達／提供
海洋廢棄物對全球海洋環境危害甚鉅，友達永續基金會號召超過200位志工，累計清出908公斤垃圾。友達／提供
友達永續基金會2022 Ocean Party活動，與桃園市政府環保局、海湧工作室、觀音樹林里社區多方合作，一同手護台灣藍色海岸。友達／提供
友達永續基金會2022 Ocean Party活動，與桃園市政府環保局、海湧工作室、觀音樹林里社區多方合作，一同手護台灣藍色海岸。友達／提供

友達 廢棄物 生態保育

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