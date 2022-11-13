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郭台銘現身曝3感想「政治不代表一切」 預告回答高虹安爭議

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海集團創辦人郭台銘。圖／聯合報系資料照片
鴻海集團創辦人郭台銘。圖／聯合報系資料照片

針對高虹安的爭議，以及鴻海（2317）鄭州廠事件，會不會影響鴻海營收？鴻海創辦人郭台銘今（13）日表示，你們的問題，為了不要失焦，我會用臉書來給你們回答。

台大幅質中心落成暨永齡樓冠名典禮今天舉行，郭台銘應邀出席，並在會後接受媒體追問時，做出以上說明。郭台銘在致詞時表示，今天的典禮真的是touch your heart，並印證了「施比受更有福，我是最有福氣的人」。

郭台銘說，他有三個感想。第一，做任何事情，成功的關鍵在愛心，只要用愛心經營，就像台大癌症醫院一樣，用愛心經營，真愛就會實現。

第二，他說，台大醫學院是頂尖中的頂尖，過去，你要到台大醫院，你要考慮一下，榮總比較團結，三總比較有作戰能力，因為台大每一個人都很優秀，這導致要團隊合作（team work）非常困難，但這次不論是台大、台大醫院，還是醫學院，台大癌醫，幾任的校長，但大家都有一個清楚目標與使命，台大是最團結努力的。

第三，金錢不是萬能，政治不代表一切，台灣2300萬人每一個人默默耕耘付出，才會讓台灣成為世界民主社會的典範。

郭台銘說，我前幾天到這看一下，我感受到滿滿的愛，永齡與台大一路走來，遇到問題，解決問題，碰到障礙，跨越障礙，我誠摯感謝台大校長院長們與專業團隊。沒有你們，將不會成真。

最後，我把我父母親的名字借給台大癌醫，希望以後大家可以看到，看到癌醫叫永真樓，看到質子中心叫永齡樓，不要說到台大癌醫來看病，期待台大可以提給國人同胞，永遠真誠的服務，長歲百齡的機會。

鴻海創辦人郭台銘（右四）今天出席台大幅質中心落成暨永齡樓冠名典禮。圖／擷取自郭台銘臉書直播
鴻海創辦人郭台銘（右四）今天出席台大幅質中心落成暨永齡樓冠名典禮。圖／擷取自郭台銘臉書直播
台大幅質中心落成暨永齡樓冠名典禮今天舉行。圖／擷取自郭台銘臉書直播
台大幅質中心落成暨永齡樓冠名典禮今天舉行。圖／擷取自郭台銘臉書直播
鴻海創辦人郭台銘（左三）今天出席台大幅質中心落成暨永齡樓冠名典禮。圖／擷取自郭台銘臉書直播
鴻海創辦人郭台銘（左三）今天出席台大幅質中心落成暨永齡樓冠名典禮。圖／擷取自郭台銘臉書直播

台大醫院 鴻海 高虹安 鄭州 營收 郭台銘 永齡基金會

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