鴻海泰國電動車廠今天動土 2024年量產 規劃年產15萬輛

鴻海（2317）與泰國PTT集團合資的HORIZON PLUS今（12）日在泰國春武里府（Chonburi Province） Rojana Nhongyai工業園區舉行電動車廠奠基與動土儀式。

HORIZON PLUS預計將投資約370億泰銖（相當於10億美元）打造電動車生產設備，目標在2024年完成建設並能達到生產交車階段。初始產能將為每年 50,000 輛電動車，並逐步提高到每年 150,000 輛電動車，以滿足2030年前東協不斷增長的電動車市場需求。

泰國國家能源集團 （PTT）董事長暨ARUN PLUS董事Thosaporn Sirisumphand 博士、泰國投資委員會 (BOI) 秘書長Narit Therdsteerasukdi先生、東部經濟走廊辦公室特別顧問Piriya Khempon先生、駐泰國台北經濟文化辦事處代表莊碩漢博士、PTT總裁暨執行長Auttapol Rerkpiboon 先生、PTT新事業暨基礎建設執行長，同時也是HORIZON PLUS董事會主席Buranin Rattanasombat博士、鴻海科技集團D 事業群簡宜彬總經理、HORIZON PLUS邱創儀執行長等嘉賓出席本次儀式。

PTT董事長暨ARUN PLUS董事Thosaporn Sirisumphand博士致詞時表示，「今天的奠基儀式，象徵鴻海與PTT合作推動區域車輛產業電氣化，又往前跨出重要的一步。隨著這個世界持續向低碳社會邁進，透過電動車推動綠色交通的選擇將在未來形塑可持續性能源方面發揮極重要的作用。 這個方向也與PTT致力於為泰國，創造能源安全的承諾一致。 我們的合作將為泰國汽車供應鏈的上下游創造了生產領域以外的投資機會，也為電動車終端消費者提供更好的服務。

PTT總裁暨執行長Auttapol Rerkpiboon提到，「此次雙方合作不僅著重於在泰國生產投資電動車，還有一部分會投入研究開發，這包括對當地勞動力的知識轉移和培育訓練。 HORIZON PLUS奠基與動土儀式也等於強調了PTT集團的新願景承諾：用未來的新能源為生活提供動力。電動車製造廠將為我們集團強化在地電動車供應鏈，創造更多的商機，進一步推動東盟汽車行業的電氣化。」

PTT新事業暨基礎建設執行長，同時也是HORIZON PLUS董事會主席Buranin Rattanasombat 博士認為，「HORIZON PLUS將是基於BOL理念（Build-Operate-Localize）展開運營，主要目標就是提高在地汽車產業和供應鏈的長期競爭力。

HORIZON PLUS邱創儀執行長分享時提到，「HORIZON PLUS的商業模式是委託設計製造服務 (contract design and manufacturing service, CDMS)，為所有希望在泰國生產汽車的品牌商提供服務，不論是目標國內在地市場或出口海外市場的汽車商。這種開放共享的製造理念與鴻海基於MIH開放平台，目標重新塑造全球電動車產業的抱負不謀而合。」

HORIZON PLUS身為泰國國家能源集團 （PTT）旗下電動車子公司 Arun Plus Company Limited (ARUN PLUS) 與鴻海精密工業有限公司(FOXCONN)的合資公司。 HORIZON PLUS提供電動車全面性的生產服務，包括製造電動車關鍵部件等，規劃的生產據點佔地50萬平方公尺，將位於泰國幅員廣大的東部土地上。鴻海與PTT之間的合作，目標是支持泰國車輛產業從傳統內燃機 (Internal Combustion Engine , ICE) 轉向電動車。