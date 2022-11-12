泰鼎與國內銀行團簽署五年期聯貸 首度導入ESG永續指標連結

泰鼎-KY（4927）與7家國內銀行簽訂五年期9,000萬美元聯貸案，本次聯貸案委由兆豐國際商業銀行統籌主辦，首度將永續指標連結授信條件，部分資金將用於建置廢水處理與再生能源發電等設備，而此次簽署導入永續指標連結貸款，是本公司首筆納入永續概念的貸款。

泰鼎-KY表示，此舉宣示本公司深化永續發展的承諾與決心，也顯示銀行團對本公司及經營團隊的信任及肯定；據悉，泰鼎成立20餘年，已成為東南亞最大印刷電路板製造商，追求經營效益的同時，亦致力於落實ESG理念，善盡企業社會責任，落實環境保護。

泰鼎綠色專案（Apex GREEN Project）預計投入約14億泰銖執行「泰鼎廢水循環再利用專案（Apex Aqua Project）」，導入新世代廢水處理循環系統，提升廢水循環回收效益。

此外，「泰鼎太陽能方案（Apex Solar Project）」將投入約1.4億泰銖建置太陽能光電系統，提高再生能源投入比例，總裝置容量將達8MW，在泰國年平均日照近200天自然優勢條件下，年減碳量有望達7,000噸以上。

泰鼎-KY指出，公司積極實踐永續經營，除每年自主編制與發行中、英文版本的企業永續經營報告書，自2016年起四度獲頒亞洲企業社會責任獎（AREA獎），連續六年在公司治理評鑑位列上市公司前6%-前20%，本次聯貸案也顯示金融業對本公司的高度肯定與支持，銀行團作為本公司在經營與永續發展上的重要夥伴，將共創綠色永續價值，攜手朝永續經營的道路邁進。