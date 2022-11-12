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面對PC產業逆風 宏碁三招突圍

經濟日報／ 特派記者吳凱中／東京即時報導

PC品牌大廠宏碁（2353）昨（11）日在日本東京舉行「2022 亞太區Predator League 總決賽」，展望後市，宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠坦言，業界目前預期PC產業本季將衰退逾兩成，受此影響，宏碁泛亞區第4季營運壓力很大，但公司設定目標仍是交出優於產業平均值的成績，展望2023年，雖預期整體PC產業處於底部的狀況將持續到明年上半年，但明年首季泛亞區營運將持平或優於上一季度，而下半年有機會反彈，面對產業逆風，宏碁將採用三大策略逆勢突圍。

睽違三年，由宏碁主辦的Predator League 電競聯賽重回實體舉行，東京總決賽於昨日開戰，包含台灣、印尼等15個地區隊伍，將以《絕地求生》、《DOTA2》等遊戲進行對戰，總獎池高達40萬美元。

相比歐洲、美國等其他市場受總體經濟嚴重影響，宏碁泛亞區表現相對穩健，今年前三季泛亞區營收26.83億美元（約新台幣842.73億元），年增10%，且占宏碁整體營收比重高達45.8%。而印度、印尼、越南、菲律賓及台灣市場都呈現雙位數增長。

展望第4季，侯知遠坦言，業界預期第4季全球PC可能衰退超過兩成，加上競爭對手殺價清庫存，以及宏碁泛亞區2021年第4季基期較高等因素影響，預期本季泛亞區業績將不如去年同期，但公司目標仍是營運要交出優於產業的平均值。

侯知遠分析，消費性產品整體市場持續衰退。商用市場雖各國情況不同，但受到對手殺價競爭影響，因此表現不如預期，不過宏碁在印度、印尼仍持穩，且韓國市場近期也拿下大型標案。

展望明年，侯知遠表示，今年第4季是營運低點，預期明年上半年也相似，主要是因2022上半年基期高影響。不過，泛亞區目標2023年首季業績優於2022年第4季或持平，而明年第2季有機會是產業谷底，下半年希望用品牌拉力帶動銷售，有機會出現反彈局面。

針對2023年產業逆風，宏碁泛亞區定出三大應對策略，包含專注電競及商用等市場，藉此避開殺價紅海。其次，宏碁也將積極執行差異化策略，推展綠色永續「Vero」產品線。

最後，宏碁集團近年持續推動子公司「小老虎」成長策略，由侯知遠所負責的海柏特（6884）、宏碁智新以及安圖斯，設定希望泛亞區各市場衝刺這三家公司業績；以營運來看，初步預估海柏特明年將增長兩成、安圖斯20-30%，而宏碁智新在消費性產品上要倍數增長。

宏碁 日本

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