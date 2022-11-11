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台灣大科技偵防 打造偽冒網站全民通報平台

中央社／ 台北11日電

台灣大哥大今天宣布打造台灣電信業界第一套偽冒網站及偽冒APP偵測與防護服務「反詐戰警」，並建立「偽冒網站全民通報平台」，民眾發現可疑偽冒網站時能及時通報。

台灣大哥大總經理林之晨透過新聞稿表示，根據刑事警察局統計，2021年無論詐騙發生率或財損金額皆為近3年高峰，台灣大哥大積極投入反詐行列，推出「反詐戰警」服務，從源頭阻絕詐騙流程。

台灣大哥大資訊長蔡祈岩指出，台灣大為全球少數可進行偽冒網站偵測服務的電信業者，「反詐戰警」可偵測偽冒網站、偽冒網域、偽冒APP、偽冒商標，歷時半年研發，通過30家金融、流通、製造客戶的測試驗證，將協助政府共同打擊偽冒網站與詐騙集團，避免民眾誤觸偽冒網站或APP受騙。

台灣大企業服務商務長吳傳輝說，「反詐戰警」可協助企業客戶強化資安防護，未來將在偵測到偽冒狀況時通知受害企業，並協助辦理報案及防護功能申請。

台灣大哥大 詐騙集團 APP

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