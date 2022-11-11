艾笛森明年車用成品線投產 營運成長動能提升

LED廠艾笛森（3591）今年營運在LED產業中維持相對穩健，主要因公司過去幾年持續降低毛利率相對較低的照明產品及照明元件比重有關，該公司今（11）日表示，公司目前在車用產品出貨以模組為主，在客戶支持下，明年將延伸至更下游的車用成品，預計第2季出貨，市場法人估明年該公司營收可望成長15%至20%。

艾笛森今日召開法說會，財務長兼發言人許正典表示，目前公司三大產品線包括LED照明產品(元件、模組、成品)、LED車用照明產品(元件、模組)及光電傳輸感測元件，其中，車用照明產品目前出貨以元件及模組為主，許正典表示，未來照明及車用的模組、成品是未來成長重心。

許正典表示，艾笛森過去以生產LED元件起家，但近年為提升產品的附加價值，已經轉向LED模組及成品為主，元件產品的出貨比重逐年降低，而LED模組在汽車應用比例逐年攀升，占整體模組比重逾5成，佔整體營收占比已接3成水準，艾笛森獲得車用模組客戶的支持，今年8月開始進行車用成品產線的建置，目前產線建置已完成約85%，預計明(2023)年第2季可望開始出貨，第一個產品就鎖定車用霧燈。

此外，艾笛森也表示車用模組及成品是明年營運成長重心，目前車用產品出貨以北美市場為主，營收佔比約85%，大陸市場則約15%，明年大致也將維持此比重，市場法人預估在公司產品線增加及明年市況可望回升下，明年該公司營收可望成長15%至20%。