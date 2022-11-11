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電競產業逐步回溫 電源廠偉訓看好本季營收重返年成長

經濟日報／ 記者劉芳妙／即時報導

機殼與電源廠商偉訓科技（3032）10月合併營收5.5億元，持平9月，年減10%。公司看好，在電競產業已逐步回溫帶動下，本季營收較去年同期將重返成長軌道。

偉訓看好，隨Intel、AMD、NVIDIA近期發表全新CPU與GPU產品，電源供應器事業已推出相對應電源產品，自有電競品牌COUGAR也陸續推出PC機殼、散熱器等高階桌機新品，搶攻PC與DIY市場商機。偉訓累計今年前十月營收52.73億元，年減25.7%。

偉訓表示，雖然面臨PC市場庫存調節壓力，客戶仍維持穩定需求，除了伺服器市場商機挹注伺服器機櫃訂單成長，自有電競品牌COUGAR也藉由發展多元產品線，營收逆勢成長逾一成。

COUGAR產品線主要分為三大類，包括PC零組件（電源、機殼、散熱）、周邊設備（耳機、滑鼠、鍵盤等）與電競桌椅，其中，電源憑藉著偉訓長期累積的技術能量，具備多款80 PLUS白金牌與金牌認證機種，卓越品質與效能一直是COUGAR銷售表現前三名產品線。

此外，COUGAR近年也積極投入內容創作產品領域，相關產品包括耳機、麥克風、影像擷取卡等，其中耳機也是深耕多年的產品，涵蓋入門至進階款，優異音質表現與獨特美學設計不僅能提升玩家遊戲體驗，更滿足影音創作者對音質的需求，至今已銷售至世界各地並深受使用者喜愛。

電競 營收 機殼

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