聖暉在手訂單逾330億元 明年營運續成長惟力道放緩

無塵室機電整合大廠聖暉（5536）今（11）日舉辦業績發表會，該公司總經理賴銘崑表示，憑藉深化多產業、多區域、多工種等三大業務發展策略，今年前3季集團業務接單規模創新高並帶動營運強勁動能，前三季歸屬於母公司稅後淨利13.6億元，已賺贏去年全年，對於明年展望，賴銘崑表示，目前在手訂單逾330億元，明年營運仍可望維持成長，但成長力道將較今年放緩。

聖暉第3季合併營收為83.4億元、稅後純益6.4億元，分別年增66%、96%，單季EPS達5.57元，改寫歷年單季新高，累計今年前三季合併營收202.4億元，年增44.02%，歸屬於母公司稅後淨利13.6億元，年增62.32%，已賺贏去年全年，前三季每股稅後純益為11.86元。

對於今年第4季業績展望，賴銘崑表示，雖然今年下半年以來，全球半導體廠確實出現資本支出縮減情況，但應該會反應在明年，對今年第4季影響不大，預估第4季將維持第3季的成長表現。

市場相當關注，明年全球半導體景氣下修，對產業及聖暉的影響，對此賴銘崑則是指出，目前公司在手訂單仍有330億元，半導體產業景氣變化，對聖暉明年營運不會有太大影響，主要由於聖暉是全方位的公司，今年接單雖然在半導體較高，但聖暉在不同產業都可以貢獻營收，明年半導體營收貢獻雖降低，但會有其他不同產業補上來，後市比較需要觀察的是，明年新接訂單的成長幅度，可能不會像今年一樣強勁成長。