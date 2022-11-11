耕興看5G仍在嬰兒期 明年營運續衝成長、資本支出將增

5G與網通測試大廠耕興（6146）今（11）日召開法說會，耕興總經理特助周煒哲指出，如同總經理提及目前5G仍在嬰兒期，後續成長潛力相當大，因應技術升級與客戶需求持續增加，目前無殺價競爭必要，隨通訊技術升級看明年資本支出有望較今年增加，另外公司除了添購設備也持續搭配智慧化與自動化流程來提升明年產能，明年並持續衝刺雙位數成長。

展望未來，周煒哲指出，公司歷年營收高峰都在第3季，第4季相對屬於淡季，不過公司因應明年農曆年節較早與工作天數較今年少約一周，公司已和各大客戶洽談明年訂單測試排程時間，樂觀看待明年5G與網通測試需求隨技術升級與新品推出將帶動營運持續雙位數成長。

資本支出方面，耕興統計，今年至年底資本支出可能達約3.5億元，目前初步看明年則約4億元上下，若隨毫米波相關測試需求潛在商機增加則估計上看6-8億元不等，跟過去新測試設備添購趨勢相當，也有望成為後續公司長期成長動能。

耕興提到，公司今年雙位數成長維持不變，後續持續雙位數成長關鍵須看WiFi-7以及毫米波、非手機產品5G裝置滲透率等，也因需求增加必續加大資本支出投入。

由於毫米波加上WiFi新設備需求推出，耕興也提到，應對相關新檢測需求公司持續評估規畫下世代設備升級與產能擴充。

GSA數據也顯示，5G設備與產品終端市場雖然手機款式仍居最大，但是近期以非手機設備固定無線進接終端設備（CPE）占比增加，包含基地台、路由器等有望帶動更多無線網通與相關測試需求。

耕興統計，去年手機相關產品營收占四成，非手機占比六成主要是5G筆電測試需求大增，今年前三季則約五比五。耕興法說會前已公布財報，前三季累計每股稅後每股純益（EPS）達12.52元，創新高，前三季歸屬於母公司稅後淨利為12.16億元，獲利已超越去年全年。其中今年第3季營收、毛利率、獲利也皆改寫歷史單季新高。