歐美日客戶需求增 耕興台灣營收占比衝過68%

耕興（6146）今（11）日召開法說會。耕興總經理特助周煒哲指出，來自歐美日大客戶需求增加，耕興5G與網通測試產能居測試實驗室108座全球最大，並帶動台灣營收占比拉升，持續建構競爭優勢。

周煒哲指出，數據顯示主流5G高階檢測三分天下，不過歐美日大客戶多由耕興公司服務，呈現大者恆大的寡佔格局。耕興今年前三季歐美日訂單持續增加且集中台灣測試，帶動台灣營收占比衝上68.2%。該占比至少近六年新高。

他也提到，FCC與NCC官網公布的5G NR案件統計，至今年9月底耕興市占47.3%，居第一，若以FCC數據統計耕興市占也超過34%居第一。另外高階網通Wi-Fi 6E相關測試數量也居同業之冠。

他並強調，擔任第三方實驗室持續秉持正派文化，每年將獲利持續投入於實驗室升級，建立全面與完整的5G NR檢測實驗室並積極參與國際組織包含3GPP、PTCRB等並持續和官方機構保持密切聯繫。

由於毫米波加上WiFi新設備等測試需求增加，耕興也提到，應對相關新檢測需求公司持續評估規畫下世代設備升級與產能擴充。