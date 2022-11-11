聯發科蔡力行：半導體產業將進入「多元成長時代」

聯發科（2454）執行長蔡力行表示，展望未來，預計半導體產業將進入一個「多元成長時代」；預測到 2026 年，隨著車用電子、資料中心、儲存裝置等新領域的增長，將可看到一個更平衡、不那麼集中的市場面貌，各類別約貢獻 10-12% 的比重，波動性較低，市場變得相對穩健。

蔡力行表示，全球現在處於「波動、不確定、複雜和模糊」（Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity，簡稱VUCA）的世界， 對聯發科技而言，我們不會慢下腳步，將持續耕耘先進科技、產品組合及客戶關係，在變化動態的市場下，將更深的紮根，站穩腳步。

蔡力行表示，2008-2009 年，半導體行業由三大類別PC、行動裝置和消費型產品市場主導，各類別約占 20%左右；預測到 2026 年，隨著車用電子、資料中心、儲存裝置等新領域的增長，各類別約貢獻 10-12% 的比重。

蔡力行說，聯發科在行動裝置和消費型產品的市場領導地位，目前正朝向多元佈局的目標前進，與全球半導體供應鏈及客戶在各類產品深度合作，積極掌握多元成長動能；將繼續投資於關鍵技術和深耕客戶合作夥伴關係。 期盼4-5年後，聯發科會成為一個更好、更宏大的企業。

蔡力行表示，在手機業務方面：持續成為行動 SOC 市占率的龍頭，天璣 9000/9000+ 解決方案和最新推出的天璣 9200，持續提升在旗艦市場的市佔率。

蔡力行指出，5G thin modem的業務佈局從一開始就參與，該市場長期需求穩定，獲利表現佳。聯發科在快速增長的 5G 固定無線 CPE 、行動網卡、連網 PC 、MiFi等領域也有亮麗的表現。同時也投入輕量級5G應用技術 (5G RedCap)，可應用在穿戴裝置、對耗能更要求的裝置。在車載資通訊以及工業物聯網解決方案上也有不錯的進展。

智慧終端裝置平台方面，蔡力行指出，聯發科擁有業界最廣泛的Wi-Fi 產品組合，並是全球排名第一的網路和寬頻晶片領導廠商，橫跨寬頻、零售路由器、消費電子和遊戲裝置等，萬物聯網的情況下，聯發科的Wi-Fi技術將會遍及各終端裝置。

蔡力行還說，聯發科投入低功耗運算能力的研發，之後也將拓展至中功耗及高功耗的領域。另外在元宇宙中沉浸式體驗的產品中，也是聯發科技未來積極發展的領域。

電源管理晶片方面，蔡力行說，該業務表現出色，聯發科在行動、運算及顯示應用是領導者，之後在車用及資料中心等高端應用上也帶來新的成長契機。

蔡力行強調，聯發科技持續在高性能表現、高能源使用效率、高連網速率三大領域上努力，推動最新標準及功能，為客戶及消費者創造價值。預計2022年投入約40億美元在先進研發上，過去五年更累計高達140億美元的投資金額。

蔡力行說，未來我們將繼續投資於先進SOC 和運算技術開發，有效地平衡超強性能和智慧功耗，另外還包括關鍵連網技術，如 5G、Wi-Fi、藍牙、衛星等技術 ，驅動未來的成長。