聯發科執行長蔡力行：半導體產業將進入多元成長時代

聯發科（2454）執行長蔡力行今日針對歐美地區的產業分析師及媒體舉辦高峰會議時表示， 半導體產業將進入一個「多元成長時代」，隨車用電子、資料中心、儲存裝置等新領域的快速增長，未來半導體產業將進入更平衡、市場更穩定的時代，他強調，聯發科會持續多元布局，且有信心在未來四到五年，比現在更好、更強大。

蔡力行表示，全球正處於「波動、不確定、複雜和模糊」（Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity，簡稱VUCA）的世界， 他強調，聯發科不會因短期市場不確定而慢下腳步，將持續耕耘先進科技、產品組合及客戶關係，在變化動態的市場下，將更深地紮根，站穩腳步。

蔡力行強調，聯發科已不再是專注於手機晶片的IC設計公司，這幾年透過多元布局，持續擴大投資，除了在手機晶片取得全球市占第一的領導地位，其餘在網通、多媒體、電源管理IC等，都取得市場領先地位，也為聯發科帶來不錯的營收和獲利表現。

他指出，聯發科在2019年率先全球推出5G晶片後，採取積極主攻的態勢，搶占市場先機，這絕不是隨著整體業界成長而借風飛起。聯發科在技術上的能力，全方位且多元的產品組合，以及與客戶深度的夥伴關係，是聯發科能夠站穩領先地位的主因。

蔡力行表示，因聯發科多元布局，手機業務自2019年來，四年間增長4倍；智慧終端裝置平台產品業務，四年期間也增長約1.5倍；電源管理晶片營收則自2015年併購立錡迄今，在成長超過三倍。

蔡力行說，曾有人問他聯發科大幅投資研發，到底是玩真的嗎？他回答說：「肯定是！」他 強調聯發科2022年投入約40億美元在先進研發上，過去五年更累計高達140億美元的投資金額，因而締造聯發科在重要領域上達到技術領先，現已成為全球先進技術的領導者且具有影響力的公司。他期盼4-5年後，將看到聯發科會成為一個更好、更宏大的企業。