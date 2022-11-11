快訊

台股收復萬四大關！台積電強漲8% 終場彈升503點收14,007點

陸放寬防疫措施 入境隔離由「7+3」縮短為「5+3」

為梨泰院案負責？南韓龍山警察署官員被發現陳屍家中

連接器大廠貿聯在台首間工廠落腳台南並正式動土

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
貿聯在台首間工廠落腳台南並於本月10日正式動土。圖/貿聯提供
貿聯在台首間工廠落腳台南並於本月10日正式動土。圖/貿聯提供

連接器大廠貿聯-KY(3665）在台南市安南區舉辦新廠動土典禮，將設立高階車用與醫療產品產線，預計2024年第二季完工，屆時可望創造超過500個就業機會及每年20億元的營收

貿聯在全世界生產據點高達32個，是全球少數產能橫跨歐洲、美洲、亞洲的線束廠。繞了世界一圈，如今鮭魚返鄉，回台設廠，在台第一個工廠落腳台南。貿聯董事長梁華哲夫婦皆為台南子弟，旅美創業有成，為回饋鄉里，在台南市長黃偉哲力邀下，擬投資32億元在台南市科技工業區建廠，以因應全球布局戰略、風險分散需求。

梁華哲致詞時表示，台南廠的定位是高附加價值，以研發為主，未來也將成為貿聯的自動化基地，雖然台南廠規模不是最大，技術含量卻是最高。

貿聯日前公布2022年第3季財報，合併營收145.26億元，創單季新高，年增96%，稅後純益11.84億元，年增95%，每股純益7.64元。2022年累計前十月合併營收448.63億元，年增高達94.2%，續創同期新高。

貿聯 營收

延伸閱讀

賣碳將比賣石油還賺 這間百年老店讓巴菲特連續加碼

聯發科10月營收月減40% 探一年半低點

貿聯第3季EPS 7.64元 四引擎熱轉

中華電前十月EPS 3.99元 超越財測

相關新聞

台積電總裁魏哲家：台積高雄廠7奈米只是延後 不會改變

台積電總裁魏哲家今（11）日 表示，台積電高雄廠的7奈米計畫只是暫時延後，並不會改變製程。魏哲家今天出席工研院院士授證典...

展碁推出保健食品 夥伴經濟發威成宏碁集團猛虎候選人

宏碁（2353） 集團喊出2023年旗下事業體不僅有一群小金虎，小金虎更會生小虎（IPO），躍升為猛虎公司，誰成為宏碁第...

連接器大廠貿聯在台首間工廠落腳台南並正式動土

連接器大廠貿聯-KY(3665）在台南市安南區舉辦新廠動土典禮，將設立高階車用與醫療產品產線，預計2024年第二季完工，...

台積電先進製程仍留台 魏哲家：高雄廠7奈米僅暫時延後

工研院今（11）日舉行新科院士授證典禮，台積電（2330）總裁魏哲家罕見現身，針對外傳台積電調整高雄廠7奈米製程建置計畫...

台積電魏哲家：高雄廠7奈米僅暫時延後 不會改製程

台積電7奈米製程需求趨緩，調整高雄廠7奈米製程建置計畫。總裁魏哲家今天表示，高雄廠的7奈米僅暫時延後，並不會改變製程

貿聯在台灣首間工廠於台南動土 2024Q2完工

連接器大廠貿聯-KY（3665）在台南市安南區舉辦新廠動土典禮，未來預計設立高階車用與醫療產品產線，新廠符合綠建築標準，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。