連接器大廠貿聯在台首間工廠落腳台南並正式動土

連接器大廠貿聯-KY(3665）在台南市安南區舉辦新廠動土典禮，將設立高階車用與醫療產品產線，預計2024年第二季完工，屆時可望創造超過500個就業機會及每年20億元的營收。

貿聯在全世界生產據點高達32個，是全球少數產能橫跨歐洲、美洲、亞洲的線束廠。繞了世界一圈，如今鮭魚返鄉，回台設廠，在台第一個工廠落腳台南。貿聯董事長梁華哲夫婦皆為台南子弟，旅美創業有成，為回饋鄉里，在台南市長黃偉哲力邀下，擬投資32億元在台南市科技工業區建廠，以因應全球布局戰略、風險分散需求。

梁華哲致詞時表示，台南廠的定位是高附加價值，以研發為主，未來也將成為貿聯的自動化基地，雖然台南廠規模不是最大，技術含量卻是最高。

貿聯日前公布2022年第3季財報，合併營收145.26億元，創單季新高，年增96%，稅後純益11.84億元，年增95%，每股純益7.64元。2022年累計前十月合併營收448.63億元，年增高達94.2%，續創同期新高。