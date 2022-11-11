偏光片廠誠美材 擬辦理現金減資15%

偏光片廠誠美材（4960）董事會通過擬辦理現金減資10.12億元，減資比例約15%，預計股東每股可能退還1.5元，減資案將交付12月30日召開股東臨時會討論。

誠美材表示，預計減資後，股本將降至57.38億元，減資將有助於提升股東權益報酬率及調整資本結構。

誠美材昨天同時通過財報，今年前三季歸屬母公司淨利5.77億元，每股純益0.87元。其中，第3季稅後純益2.4億元，主要受惠業外匯兌收益進補，季增11%，每股純益0.36元。

誠美材表示，近年面板產業板塊快速往中國大陸移轉，日、韓廠商逐步淡出，徧光板產業也是如此，過去透過資本增加快速擴充規模的營運方式業已改變，公司近年積極調整體質，朝向延伸核心技術應用及利基型產品的開發，以更精簡、更少的資本創造更大利益，公司已著手因應降低景氣循環波動的影響，為營運帶入更穩定的現金流，因此，此次辦理現金減資退還股東股款，更有助於以提升長期股東權益及企業價值。

誠美材強調，有鑑於處分昆山轉投資一案日前已告一段落，考量股東利益暨平衡公司未來營運及發展所需，因此，提出現金減資案，為股東創造最大利益。