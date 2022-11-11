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亞太電推動水產養殖智慧轉型 魚塭巡視工時省一半

中央社／ 台北11日電

亞太電信攜手中華民國養殖漁業發展協會，協助規劃與布建智慧養殖生產區示範場域，今天在屏東縣枋寮鄉東海社區舉辦智慧養殖研討會，提供系統教學及體驗活動，預估智慧養殖設備可使每一口魚塭節省5成以上巡視工時。

亞太電信發布新聞稿指出，近年來傳統水產養殖業面臨高齡化、經驗斷層、過高的飼料成本、極端氣候等衝擊，使得養殖業者收益劇烈波動，目前如日本、美國、挪威等水產養殖先進國家，積極研發應用物聯網結合大數據的智慧養殖模式，進而改善養殖生產流程。

亞太電信表示，比起依循傳統經驗法則管理，運用智慧化經營模式讓水產養殖於生產規劃與日常管理更有效率，實現更高的經濟效益，破除傳統靠天吃飯的束縛。

亞太電信與協力廠商合作打造智慧養殖解決方案，提供近乎客製化的一站式服務；AIoT感測物聯網內含6大功能，包括水質感測、氣象監測、智能電箱等遠端或自動化控制、養殖場域即時監測、水下攝影設備及雲端數據分析平台，以AIoT物聯網技術建構智慧養殖監測系統。

另外，養殖業者不須為了數據資料，時常到現場測量與記錄，而是透過手機或筆電等終端設備，連上雲端數據分析平台，即可查詢即時數據更新資料，建構智慧養殖標準化設施，有助於養殖業智慧生產及商品化。

亞太電信 物聯網

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