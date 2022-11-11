4大原因 讓環球晶毛利率已到高原期
半導體矽晶圓大廠環球晶（6488） 第3季毛利率達43.71％，創單季歷史新高，該公司董事長徐秀蘭昨（10）日表示，有四大原因，使得其毛利率表現已經來到高原期。
中美晶與旗下環球晶於昨日參與櫃買市場業績發表會，徐秀蘭指出，目前半導體應用在PC、手機與記憶等領域壓力較大，但車用、能源、資料中心等應用仍好，在晶片庫存調整得健康一點後，預期未來半導體使用領域仍會越來越多。
投資人關切其後續毛利率走勢，徐秀蘭回應說，該公司毛利率已來到高原區，即使再增加，成長幅度也不會像之前那麼大，主要是市場需求變弱，較高現貨價售出的機會變少，且能源價格持續上漲，其歐洲與日本廠區的電費，估計明年都將提高，墊高成本。
另外，匯率變化多，雖然美元走強對環球晶有利，但該公司也有交易是以日圓、韓元進行，都會受匯率走勢影響。最後是該公司擴充既有產能的部分，在今年下半起逐漸開出之後，會增加相關折舊攤提金額。
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