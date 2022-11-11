消費電子景氣 疲軟到明年中

全球總體經濟疲弱，歐美地區面臨高通膨挑戰，加上中國大陸持續動態清零政策，衝擊消費性電子市場景氣，科技大老闆們普遍維持保守態勢，認為今年發貨力道減緩的走勢，恐將延續至明年上半年，預料明年下半年之後，才有望慢慢往上、逐步回復原有步調。

記憶體大廠旺宏董事長吳敏求說，目前產業情況，是他從事半導體業四十多年來，第一次遇到疫情、戰爭與地緣政治等無法控制的多重因素夾擊，不確定性太高，明年產業走勢難以預期。

而美中科技戰升級，吳敏求表示，這次美國升高對大陸半導體禁令，從技術、設備和具美籍身分不能為大陸企業服務等三面向全面防堵，會拖延大陸發展半導體產業腳步，估計大陸至少要花廿年，才追上美國。慧榮總經理苟嘉章也說，美國封殺大陸發展尖端半導體技術和阻斷發展超級電腦的政策，未來五年不管政權如何更迭，都不會改變。

台灣科技業進入法說旺季，鴻海、和碩、華碩在昨天舉行法說會，由於第四季向來是傳統旺季，今年卻出現旺季不旺走勢，這也讓台灣投資圈對於電子大廠第四季以及明年第一季營運看法相當關注。這三家科技大廠在消費性電子領域著墨甚深，皆異口同聲表達保守看待消費電子市場景氣。

電腦是今年首個走弱的消費性電子產業，對於ＰＣ、ＮＢ產業景氣，華碩共同執行長胡書賓指出，大環境情況不好，通貨膨脹讓消費信心下滑、企業支出縮減，這讓ＰＣ產業上下游持續進行庫存調整，需求走弱確定會對明年上半年帶來影響，至於明年下半年則要看後續大環境發展而定。

鴻海、和碩都是蘋果供應鏈之一，旗下有相當大部分的營收來自消費性產品，但也有少部分業務屬於利基型產品，這也讓鴻海、和碩對於未來展望看法各有不同。

鴻海董事長劉揚偉說，鴻海的四大產品線中，成長動能最大的是雲端網路，ＰＣ、元件產品線也都會看到成長，但消費性智能產品的表現恐怕會比今年差一點；在各產品線不同消長組合下，鴻海中性看待明年整體營運表現。