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面試台積電還有便當吃 他錄取揭「重重關卡」：遇1情況就掰了

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電。路透
台積電。路透

台積電薪資優渥，是不少人嚮往進入的產業。一名成功錄取台積電技術員的網友在PTT分享完整面試過程，更指出自己並非上104也不是從台積電官網投履歷，而是透過高雄市勞工局的徵才活動，在現場留下履歷後就離開了，過了大約1個月左右才收到現場面試的郵件。

談及完整過程，原PO抵達南科台積電6廠後報到，接著會拿到一組類似准考證號碼的編號，然後就開始考試。第一部分是英翻中或中翻英的選擇題，題庫多在收到面試邀約的郵件裡頭，不過考題不完全都從題庫裡出，大約20題；第二部分則是數學題兩題，要寫出算式，第一題是很簡單的加減乘除，第二題有點小陷阱，但也還是小學數學算式，之後就是性向測驗。

考試都通過之後就是主管以及HR的面試。原PO指出，如果考完試後有人來請你回去等郵件通知結果的話「基本就是掰了」，畢竟若真的要錄取你，不會連後面的面試都不用參與。

至於面試會先請求職者自我介紹，原PO簡單說一下年齡、個性、興趣跟工作經歷後，主管便開始問問題，主要想聽求職者對台積電有什麼了解、想去台積電的原因，及過去工作或學生時期是否遇過困難（成就）、如何克服（達成）的。接著主管會介紹負責的工作，也會請他提問，原PO則是詢問主管單位教新人的方式。

最後一關就是HR的面試，到這時候本來30位應徵者大概只會剩10人左右，原PO直言，看到有些人面試完主管，沒有面試HR就被請回去等通知，「感覺應該也是掰了」。而HR問的問題基本上都跟主管差不多，2至4週內會用郵件通知，結果原PO在隔天下午就接到HR的錄取通知電話。文末，原PO也提醒，面試當天他的搭配是「無領襯衫+休閒西裝褲+皮鞋」，算是中規中矩，但整體切記乾淨整齊。

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