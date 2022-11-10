Appier建議善用科技力減少「猶豫客」 推動用戶結帳

第4季起，雙11、雙12、耶誕與尾牙購物季連番帶動零售業業績，AI 行銷科技業者沛星互動科技(Appier)發表「2022 節慶檔期三大致勝祕訣」指出， 掌握購物體驗、消費誘因、互動要領，有望在占全年營收至少四分之一的節慶檔期中贏出業績。

Appier指出，受到通膨壓力影響，目前市場預測顯示今年節慶檔期的消費力度將低於往年，有三分之一的消費者預期減少消費，有近二分之一的消費者拉長消費檔期時間，尋找更超值的商品組合。品牌業者必須運用現有的資源與工具，在節慶檔期前後最大化行銷效益，是今年業績決勝的關鍵。

Appier指出，品牌積極在節慶檔期堆滿消費訊息，但需注意消費者購物體驗，著重於打造可吸引並滿足消費者體驗的購物旅程，讓消費者感受到品牌的創意或是好的消費體驗勝於各種促銷DM。例如實體店內好的空間規劃和人員服務，或是電子商務平台針對節慶促銷活動改善 UI／UX 設計，精進線上購物體驗。

另外，在節慶檔期期間，品牌為了吸引更多消費者下單往往祭出許多折扣與優惠，但消費者反變成「猶豫客」遲遲不結帳，業者可以善用科技，例如偵測瀏覽行為，透過AI 演算法，加上精準促銷，加強轉換率。Appier指出，許多品牌開始導入AI驅動的 MarTech工具，在節慶檔期有效適度給予額外誘因，助攻最後一哩的轉換率，將流量變現。