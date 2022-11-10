前3季賺贏去年全年 中磊前3季每股稅後純益5.18元

台積電擴大布局，在高雄設廠無虞，但桃園則極力爭取設廠！高雄市長陳其邁10日表示，台積電仍會設立7奈米及28奈米製程的高雄廠，期程沒有改變，但會「尊重台積電整體布局」。外傳台積電1奈米廠將落腳桃園龍潭，桃園市長鄭文燦也成立專案小組全力支持，但遭到外界質疑是為選舉開空頭支票。

2022-11-10 18:07