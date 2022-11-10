前3季賺贏去年全年 中磊前3季每股稅後純益5.18元
電信寬頻設備大廠中磊電子今（10）日公佈前3季財報，第3季每股稅後純益2.09元，單季營收、獲利均創歷史新高，累計前3季每股稅後純益5.18元，創歷年同期新高，前3季營收、獲利均超越去年全年表現。
中磊表示，受惠頻寬基礎建設升級趨勢，第3季單季營收182.77億元，季增20%，年增達65%，營業利益達6.88億元，季增22%，年增率達194%，歸屬母公司稅後純益5.28億元，季增17%，年增達189%，單季每股稅後純益2.09元，單季營收及獲利雙創歷史新高紀錄。
中磊累計前3季營收461.67億元，年增達50%，歸屬母公司稅後純益為13.06億元，年增168%，每股稅後純益達5.18元。累計前3季營收及獲利均已超越去年全年表現。
中磊指出，隨著高速網路普及與智慧物聯網應用蓬勃發展，加速全球數位轉型腳步，推升網路頻寬升級潮，帶動中磊營收逐季增溫，並接連締造營運新高紀錄。迎接數位時代來臨，各國持續投入基礎建設發展，帶動電信寬頻設備需求，中磊的高速光纖接取設備、DOCSIS 3.x Cable產品、WiFi 6/6E無線設備、5G FWA固網無線接取設備、5G小型基地台及影音串流設備等出貨暢旺。
此外，中磊表示，全球佈局成果顯現，除原有北美及歐洲主力市場外，公司近年積極佈局印度、拉丁美洲、東南亞等新興市場，電信市佔率顯著提升。中磊持續擴大轉型效益，與全球電信客戶深化夥伴關係，積極拓展電信直效行銷業務，整體營運成長可期。
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