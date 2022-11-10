台積電高雄設廠底定 桃園尚在討論中

台積電擴大布局，在高雄設廠無虞，但桃園則極力爭取設廠！高雄市長陳其邁10日表示，台積電仍會設立7奈米及28奈米製程的高雄廠，期程沒有改變，但會「尊重台積電整體布局」。外傳台積電1奈米廠將落腳桃園龍潭，桃園市長鄭文燦也成立專案小組全力支持，但遭到外界質疑是為選舉開空頭支票。

高雄設廠無疑虞

台積電去年11月宣布將在高雄設廠，預計2024年開始量產，以7奈米及28奈米製程為主。雖然楠梓產業園區8月7日舉行動土典禮，但台積電遲遲卻未動土，加上國際市場波動，外界擔憂高雄設廠進度生變。

對此，陳其邁10日表示，與台積電有暢通管道，根據了解，兩廠期程沒有改變，其中28奈米廠會先動工。但他也指出，配合國際市場變動，製程上會做些調整，市府會尊重台積電整體布局。

高雄市政府經發局指出，尊重企業布局決策，目前楠梓產業園區兩座晶圓廠設置計畫並無改變，將協助企業共同推動建廠作業，且楠梓園區已經動土。

全力協助桃園廠

此外，行政院長蘇貞昌上週拍板定案啟動位於桃園市的「龍潭科學園區」第三期擴建計畫，外傳台積電1奈米廠也將在科學園區落腳。桃園市長鄭文燦10日宣布，市府已成立「龍科三期專案小組」，幫助台積電等半導體產業先進製程落腳桃園，強化「民主晶片」實力。

外界也質疑，台積電1奈米廠將在桃園設廠，是為選舉開支票？對此，經濟部長王美花表示，相關議案討論「已經超過一年」，龍潭地區有大潭電廠，用電沒有問題，但電網建設可能還要好幾年，一定要預先作業。

國科會主委吳政忠日前指出，希望台積電可以進駐桃園，而且據理解，「（台積電）應該有意願」。但他也含蓄的說，有些東西因為牽涉私人公司的商業機密，不能直接講。

被質疑是政治支票

國民黨立委萬美玲9日於臉書指出，不希望台積電於桃園設廠只是選舉語言，科學園區擴建有土地徵收、環評、用水、用電等問題，最少可能要6年才能完成。她強調，希望政府可以拿出實際支持方案。

「國科會預計明年八月才會將龍潭園區擴建案籌設計畫報行政院審查，因此看起來台積電龍潭設廠恐怕不是短時間能達成的！」萬美玲指出，設廠這樣的重大投資，對企業來說一般都屬於商業機密，但蘇貞昌、鄭文燦等人卻在選前突然將此事曝光，可能對台積電造成各種困擾。

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