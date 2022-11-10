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中美晶成立續興售電 投入綠電市場交易

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中美晶董事長徐秀蘭。 圖/聯合報系資料照片
中美晶董事長徐秀蘭。 圖/聯合報系資料照片

中美晶（5483）今(10）日宣布，旗下新設子公司「續興股份有限公司」，已取得售電業執照，正式加入綠電市場交易自由化的行列。

中美矽晶、續興股份有限公司董事長徐秀蘭說：「這是我們該做的事，也是我們一直在做的事。」

她指出再生能源已然成為國際趨勢，伴隨眾多自主倡議及供應鏈需求、台灣政府亦已推出用電大戶法案，都象徵著世界正在加速能源轉型。

徐秀蘭進一步解釋說：「能源事業一直是中美矽晶耕耘的領域，我們應該也必須肩負起自身的責任，發展永續經濟。續興的命名也是取其『永續綠能，長興事業』。」

中美晶於1981年設立，在太陽能產業鏈垂直整合，營業觸角從太陽能電池、模組、延伸至光電案場並從事維運管理，是全球專業綠色能源解決方案供應者。

為拓展綠電事業，中美晶設立專精綠色能源開發的子公司「續興」，透過結合中美矽晶在太陽能產業的深厚經驗與領先地位，續興致力於提供全方位的綠色服務 - 包括規劃開發多元再生能源、整合買賣雙方需求，建立完整的綠電採購方案，是實踐企業社會責任及追求ESG國際浪潮的最佳策略夥伴。

中美晶強調，設立續興是見證了企業能源轉型的新時代，企業經營不僅追求獲利，同時也要符合最佳環境利益。國際大廠積極使用綠色能源，並要求旗下供應商配合降低碳足跡、提高綠電使用比率，擁有完整綠色能源解決方案的續興便是企業的最佳助力。透過協助客戶導入再生能源，客戶能進一步提高國際競爭力。續興不僅著眼於中美矽晶集團的太陽能本業，續興也積極開發其他多種再生能源，拓展多元的綠色能源銷售管道。

中美晶於2021年即自主宣布全集團將於2050年實踐100%使用再生能源的目標。旗下子公司環球晶圓更正式加入RE100倡議組織，集團眾多海內外據點將是續興率先服務的對象，協助中美矽晶集團貫徹「負責任的營運成長」經營原則，恪盡環境、職場健康安全與公司治理的企業社會責任，透過增加綠電以減少碳排放量，致力為環境永續發展盡一份心力。

中美晶 太陽能產業 綠電

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