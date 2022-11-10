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華碩：明年PC產業將高個位數、甚至雙位數衰退

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

PC品牌大廠華碩（2357）今（10）日舉行法說會，展望PC市況，華碩預估今年第4季將是整體產業一大調整期及營運低點，華碩共同執行長胡書賓直言，「2023年PC產業整體還是處於衰退狀況，衰退幅度預估將是高個位數、甚至雙位數。」

展望2023年PC產業市況，胡書賓表示，PC產業跟隨整體全球經濟變動，現在是大環境不景氣，企業縮減支出，且產業上下游進行庫存調整，恐怕得持續相當時間，預期還需要幾個季度調整。

胡書賓分析，相關負面因素影響至少要持續到明年上半年，而下半年還是得看大環境變化而定，整體而言，「預估2023年PC產業整體還是處於衰退狀況，衰退幅度預估將是高個位數、甚至雙位數。」

不過，胡書賓強調，即使明年PC產業處於衰退情況，但華碩仍將持續執行擴張策略，公司設定優於產業至少成長一成的目標。

華碩預估，今年第4季PC業務將季減15%。華碩財務長吳長榮指出，PC市場需求比之前預估的更加收斂，以整體產業來看，預估季減、年減幅度將超過兩成，第4季是整個PC產業繼第2季來，今年第二個營運低點及調整期。

故此，整體來看，華碩預估第4季營收將呈現季減及年減，且獲利率具有挑戰性。

華碩 法說會

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