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國際創新論壇HLF在芬蘭登場 工研院第7次參與

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
工研院駐歐洲代表鐘裕亮、HLF論壇主席Karen Amram、工研院協理蘇孟宗及清華大學科技管理所助理教授錢克瑄（左至右）一同合影。圖／工研院提供
工研院駐歐洲代表鐘裕亮、HLF論壇主席Karen Amram、工研院協理蘇孟宗及清華大學科技管理所助理教授錢克瑄（左至右）一同合影。圖／工研院提供

全球知名創新論壇2022 High Level Forum（HLF）年會於11月7日至9日在芬蘭坦佩雷（Tampere）舉行為期3天的高峰論壇，工研院協理蘇孟宗更主持「元宇宙技術」主題論壇，讓世界看見台灣。

工研院協理、產業科技國際策略發展所長蘇孟宗作為台灣代表團團長，主持「元宇宙技術」主題論壇、並擔任「韌性供應鏈國際合作」主題論壇與談者，活動現場討論熱烈，獲得好評。

今年年會主題以「在地與區域創新生態系如何協助達成2030全球目標」為主軸，數位發展部部長唐鳳更在大會開幕日受邀以視訊方式擔任主題演講貴賓，分享台灣數位創新經驗。

蘇孟宗表示，工研院致力研究實體數位化（Phygital），這項技術是結合人和元宇宙之間的介面、人工智慧及數位分身等技術，促進企業數位化並改善人們的生活。

針對如何在2050年實現淨零排放目標，並維持其供應鏈良好的韌性，蘇孟宗提到，工研院與台灣印刷電路板協會（TPCA）的合作，攜手建立PCB產業的「綠色生態鏈（Green Ecochain）」，此生態鏈採用最先進且持續創新的解決方案，可謂符合供應鏈的淨零排放戰略規畫。

工研院 元宇宙 生態

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