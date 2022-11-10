數位產業署參展台北資訊月 唐鳳期盼更加緊密跨域合作

數位發展部長唐鳳今（10）日指出，期待透過本次數位產業署的成果展會，鼓勵更多領域導入數位科技，加速產業數位創新與轉型，帶動相關產業發展，再加上與產學研單位更加緊密跨域合作，讓台灣在數位經濟時代中占有關鍵地位。

「台北資訊月」今日於台北世貿一館登場，其中數位部產業署業首次推出「數位產業署RISE旭升主題館」，攜手50家參展產業代表以「RISE」精神共同參展。

唐鳳參加開幕次致詞時表示，台北資訊月是台灣資通訊產業重要的交流平台，而成立數位發展部很重要的目標，就是為推動企業數位轉型、強化全民數位韌性、實現智慧國家，讓台灣在數位發展上持續具有國際競爭優勢。

唐鳳說，數位科技是協助台灣各產業進行數位轉型的利器，數位部積極推動5G創新應用，鼓勵電信業者跨域合作，加速推廣數位應用至智慧醫療、智慧交通、智慧製造、智慧娛樂等領域，民眾也可以在資訊月體驗到更多相關的5G應用成果。除鼓勵業者跨域應用，更進一步透過成立數位產業署，專責協助台灣各行各業因應數位經濟時代所帶來的挑戰與機會，將為台灣創造另一波成長動能。

產業署表示，本次數位產業署推動「RISE」理念，以「產業增幅 X 虛實共融」目標，策畫IN THE MAKING為主題的五大展區，打造1個開放舞台和共演區，聚集超過50場數位領域議題分享，以及4大重點展示包含大樹聚、感官花園、數位苗圃、增幅方舟，匯聚了智慧內容、智慧城鄉、智慧製造、智慧學習、運動科技、兒少法制、獨立遊戲、虛擬製作、NFT技術、元宇宙等10大重點領域，展現臺灣數位產業生態多重樣貌。透過有別以往的展示方式呈現在國人面前，讓民眾認識數位創新、更是了解政府數位政策的舞台。

唐鳳說，數位產業署四個大主題「RISE」第一次有系統跟全民分享，數位部在資訊月是整合各行各業數位轉型經驗，在韌性上因應疫情、資安挑戰，愈挫愈勇，這次也看到很多體感的展示，像是本來手遊廠商，在硬體科技幫助下，也可以幫助全民建立運動習慣。

另外重要整合是跟資訊月聯展的教育科技，今年生生用平板，有網路之外，很看重的就是教學現場老師跟學生共創能力，就是現場線上互動共創出來，這次也可以看到比較傳統的多點觸控黑板，也加入很多功能，讓你在偏鄉、偏遠地區其他城市正在學同樣事情的老師或學生直接call進來，讓教室縫合在一起，不只線上視訊，也可以共用我們這邊共創的一些教法，在一些數位新南向國家已經開始採用這樣做法，也有得到芬蘭一些獎項。

唐鳳也說，近期例如跟我們關係升溫的東歐，或是對這方面有興趣國家，數位是不看地理的遠近，只看價值的遠近，同樣是民主自由共創的價值，就可以讓這些技術增幅到全世界。期待透過本次的成果展會，鼓勵更多領域導入數位科技，加速產業數位創新與轉型，帶動相關產業發展，再加上與產學研單位更加緊密跨域合作，讓臺灣在數位經濟時代中占有關鍵地位。